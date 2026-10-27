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Noboa acusa a la oposición de financiarse con "dinero del crimen organizado" bajo el marco de la detención de Luisa González

Durante una entrevista, Noboa señaló a Rafael Correa y mencionó posibles vínculos entre su entorno y organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros.

Las declaraciones surgen tras la detención de la excandidata Luisa González. Foto: AFP.
Las declaraciones surgen tras la detención de la excandidata Luisa González. Foto: AFP.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó al correísmo de utilizar recursos procedentes del narcotráfico y del crimen organizado para financiar a sectores de la oposición, en medio de las investigaciones judiciales sobre el manejo de fondos de la campaña presidencial de 2023.

Durante una entrevista con Radio Sucre, el mandatario señaló directamente al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y afirmó que existirían vínculos entre su entorno político y organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros. Noboa formuló estas acusaciones sin aportar nuevas pruebas que las sustentaran.

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El mandatario también rechazó que las actuaciones de su administración respondan a una persecución ideológica contra sus adversarios políticos. Según afirmó, las investigaciones al respecto no se limitan a una sola organización política.

"Hemos visto casos en ya tres partidos políticos, que hay un nexo con el narcotrpafico", declaró, sin detallar en esa intervención cuáles serían las otras agrupaciones involucradas.

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Luisa González, en prisión preventiva por el caso Laberinto

Las declaraciones del mandatario se producen después de que la excandidata presidencial Luisa González ingresara en prisión preventiva por orden judicial, en el marco del caso Laberinto, que investiga un presunto lavado de dinero relacionado con la campaña electoral de 2023.

La política, una de las principales figuras opositoras a Noboa, fue detenida durante la madrugada del jueves. Posteriormente, fue trasladada a una prisión en Riobamba, ciudad de la región andina ecuatoriana.

Al referirse a la investigación, el presidente aseguró que, según los elementos conocidos de González, no obstante, reconoció que el procedimiento judicial continúa y que todavía deben conocerse más elementos. "Hay indicios que sí", afimró el presiednte, antes de agregar que una "falta un proceso judicial, falta juicio, falta informaicón que va ir saliendo".

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