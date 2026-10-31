Gobierno de Keiko Fujimori nombra a excandidato de Fuerza Popular director de la Casa de la Literatura

El Gobierno de Keiko Fujimori designó a Ricardo Esteban Vásquez Kunze como nuevo director de la Casa de la Literatura Peruana. El abogado y periodista postuló al Congreso por Fuerza Popular en las elecciones de 2016 y 2020, pero no consiguió un escaño. Su nombramiento fue oficializado por el Ministerio de Educación mediante la Resolución Ministerial N.° 657-2026-MINEDU, publicada este sábado 31 de octubre.

El documento lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang, y establece que Vásquez Kunze asumirá el cargo desde el 31 de octubre. La resolución señala que la dirección se encontraba vacante y dispone su designación al frente de una institución que depende del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica.

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El cambio de director deja atrás la gestión de Gary Antonio Marroquín Mendoza, quien ocupó el puesto desde octubre de 2024. Su nombramiento estuvo acompañado por cuestionamientos luego de que se suspendiera la entrega del Premio Casa de la Literatura Peruana al historietista Juan Acevedo, reconocido por la creación de 'El Cuy'.

La Casa de la Literatura funciona en la antigua Estación de Desamparados, en el Centro Histórico de Lima. Desde ese espacio se organizan actividades para promover la lectura, difundir la obra de autores peruanos y acercar la literatura a estudiantes y al público en general.

¿Quién es Ricardo Vásquez Kunze y cuál es su trayectoria política?

Ricardo Vásquez Kunze es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), periodista y analista político. Entre 2016 y 2019 estuvo al frente del Fondo Editorial del Congreso de la República. Antes, en 2011, trabajó como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su experiencia también incluye la dirección del portal de análisis político Politico.pe.

En el ámbito político, postuló al Congreso por Fuerza Popular en las elecciones generales de 2016. En 2011, Vásquez Kunze expresó críticas al fujimorismo y manifestó que no votaría por Keiko Fujimori. Sin embargo, en los comicios extraordinarios de 2020 volvió a postular con dicho partido político.

Ninguna de las dos candidaturas le permitió acceder a una curul. En los últimos años desarrolló actividad como columnista del diario Expreso y del medio PBO, con publicaciones sobre política nacional y asuntos institucionales.