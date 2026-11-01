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Buscan voluntarios para vivir gratis en un castillo de Francia a cambio de 5 horas diarias de jardinería: dan 2 días libres por semana

Los interesados deben tener al menos 18 años y dominar el inglés a nivel intermedio. No se requiere experiencia previa, y la estancia mínima es de siete días.

Una familia en las Landas, Francia, busca voluntarios para trabajar en su castillo. Ofrecen alojamiento y comidas a cambio de cinco horas diarias de ayuda y dos días libres.
Una familia en las Landas, Francia, busca voluntarios para trabajar en su castillo. Ofrecen alojamiento y comidas a cambio de cinco horas diarias de ayuda y dos días libres. | Composición LR/Worldpackers
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Una familia de las Landas, en el suroeste de Francia, busca voluntarios para recuperar parte del jardín de su castillo. La convocatoria, publicada en Worldpackers, propone un intercambio: alojamiento y alimentación gratis a cambio de cinco horas diarias de ayuda, con dos jornadas libres por semana.

La experiencia permite compartir la vida cotidiana con los anfitriones y conocer a viajeros de diferentes países. Sin embargo, los beneficios no cubren todos los gastos: cada participante debe asumir los pasajes, el seguro y los desplazamientos internos. La ficha también excluye los costos de visa, si corresponde tramitarla.

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¿Qué ofrece el voluntariado en un castillo de Francia y qué tareas deben cumplir los participantes?

Un castillo en Francia abre sus puertas a colaboradores que buscan una experiencia internacional mediante la plataforma Worldpackers. La estancia garantiza alojamiento en habitación privada junto con tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. Adicionalmente, el beneficio abarca el uso de cocina equipada, lavandería, bicicletas, bebidas y transporte desde la llegada, previa coordinación con la familia anfitriona.

La labor principal demanda despejar un área descuidada del terreno afectada por la caída de un árbol. Este trabajo colectivo culminará con una fogata al concluir las tareas. Respecto al equipo necesario para la faena, la organización confirma: Proporcionaremos herramientas y guantes, eliminando la necesidad de trasladar implementos propios.

Lista de beneficios obtenidos en el voluntariado en el castillo de Francia. Foto: Worldpackers

Lista de beneficios obtenidos en el voluntariado en el castillo de Francia. Foto: Worldpackers

El compromiso contempla cinco horas diarias de apoyo durante cinco jornadas semanales, otorgando dos días libres para descansar o explorar los alrededores sobre ruedas. Los propietarios aceptan colaboradores a lo largo de todo el año, solicitando únicamente acatar los acuerdos de convivencia fijados en su residencia familiar.

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¿Cuáles son los requisitos y cómo postular al voluntariado de jardinería en Francia?

Un castillo francés busca voluntarios mayores de 18 años con nivel intermedio de inglés para tareas de jardinería. El programa admite solicitudes individuales, parejas o duplas de amigos, sin requerir experiencia previa en el área. La ficha oficial establece una estancia mínima de siete días e incluye beneficios directos, según reporta la plataforma: "El alojamiento y las comidas forman parte del intercambio".

El proceso de postulación inicia con la creación de un perfil en la web y la contratación de una membresía activa para contactar al anfitrión. Los aspirantes deben ingresar a la convocatoria específica del inmueble histórico, seleccionar el botón de postulación y detallar sus fechas disponibles. La aprobación final queda a criterio de los evaluadores locales tras revisar cada candidatura.

Previo al viaje, resulta fundamental coordinar las tareas cotidianas, los horarios de trabajo y el punto de recepción mediante la mensajería interna. La dinámica contempla una preaprobación del hospedador antes de la confirmación formal del voluntariado. Los viajeros deben considerar que los pasajes aéreos y la suscripción digital implican fondos propios independientes de la estadía.

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