Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el Superclásico del Fútbol Argentino El superclásico argentino por la fecha 15 del Torneo Clausura entre los equipos de Boca Juniors y River Plate se llevará a cabo en el estadio La Bombonera.

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO juegan HOY domingo 1 de noviembre, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Argentina. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfo por 1-0 ante Independiente, el cuadro xeneize recibirá a River Plate en la Bombonera en una nueva edición del superclásico argentino. Por el lado del conjunto millonario, también venció por la mínima a Racing Club en su último partido del campeonato local.

Horarios por país del partido Boca Juniors vs River Plate

El duelo entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo 1 de noviembre, desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Canal para ver Boca Juniors vs River Plate

El partido entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 de la Liga Argentina será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+ Premium.

Estadio donde se juega Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en el estadio Alberto J. Armando. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 57.000 espectadores.

Alineaciones Boca Juniors vs River Plate: posibles formaciones

Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida; Delgado, Paredes; Ascacibar, Flores, Velasco y Merentiel.

Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida; Delgado, Paredes; Ascacibar, Flores, Velasco y Merentiel. River Plate: Beltrán; Montiel, Martínez, Otamendi, Ortega; Silva; Andrada, Almada, Galván, Almada; Correa y Beltrán.

Pronóstico de Boca Juniors vs River Plate

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre River Plate.

Betsson: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,00), gana River Plate (3,55)

Betano: gana Boca Juniors (2,30), empate (3,05), gana River Plate (3,45)

Caliente: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,10), gana River Plate (3,45)

Bet365: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,00), gana River Plate (3,50)

1XBet: gana Boca Juniors (2,33), empate (3,09), gana River Plate (3,55)

Doradobet: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,20), gana River Plate (3,40).

Últimos partidos de Boca Juniors

Independiente 0- 1 Boca Juniors | 25.10.26

| 25.10.26 Vasco da Gama 1- 3 Boca Juniors | 20.10.26

| 20.10.26 Boca Juniors 2 -1 Talleres | 16.10.26

-1 Talleres | 16.10.26 Boca Juniors 0- 1 Vasco da Gama | 13.10.26

| 13.10.26 Instituto 2-2 Boca Juniors | 9.10.26

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