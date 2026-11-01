Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el Superclásico del Fútbol Argentino
El superclásico argentino por la fecha 15 del Torneo Clausura entre los equipos de Boca Juniors y River Plate se llevará a cabo en el estadio La Bombonera.
Boca Juniors vs River Plate EN VIVO juegan HOY domingo 1 de noviembre, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Argentina. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del triunfo por 1-0 ante Independiente, el cuadro xeneize recibirá a River Plate en la Bombonera en una nueva edición del superclásico argentino. Por el lado del conjunto millonario, también venció por la mínima a Racing Club en su último partido del campeonato local.
Horarios por país del partido Boca Juniors vs River Plate
El duelo entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo 1 de noviembre, desde la 1.00 p. m. (hora peruana).
- Historial del Boca Juniors vs River Plate: cómo quedaron los últimos Superclásicos del Fútbol Argentino
- Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal de TV para ver el Superclásico del fútbol argentino
- Costa Rica, México: 12.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
Canal para ver Boca Juniors vs River Plate
El partido entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 de la Liga Argentina será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+ Premium.
Estadio donde se juega Boca Juniors vs River Plate
Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en el estadio Alberto J. Armando. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 57.000 espectadores.
Alineaciones Boca Juniors vs River Plate: posibles formaciones
- Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida; Delgado, Paredes; Ascacibar, Flores, Velasco y Merentiel.
- River Plate: Beltrán; Montiel, Martínez, Otamendi, Ortega; Silva; Andrada, Almada, Galván, Almada; Correa y Beltrán.
Pronóstico de Boca Juniors vs River Plate
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre River Plate.
- Betsson: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,00), gana River Plate (3,55)
- Betano: gana Boca Juniors (2,30), empate (3,05), gana River Plate (3,45)
- Caliente: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,10), gana River Plate (3,45)
- Bet365: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,00), gana River Plate (3,50)
- 1XBet: gana Boca Juniors (2,33), empate (3,09), gana River Plate (3,55)
- Doradobet: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,20), gana River Plate (3,40).
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