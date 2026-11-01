Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el Superclásico del Fútbol Argentino

El superclásico argentino por la fecha 15 del Torneo Clausura entre los equipos de Boca Juniors y River Plate se llevará a cabo en el estadio La Bombonera.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan en la Bombonera. Foto: Boca Juniors/River Plate/composición LR
Boca Juniors y River Plate se enfrentan en la Bombonera. Foto: Boca Juniors/River Plate/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO juegan HOY domingo 1 de noviembre, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Argentina. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfo por 1-0 ante Independiente, el cuadro xeneize recibirá a River Plate en la Bombonera en una nueva edición del superclásico argentino. Por el lado del conjunto millonario, también venció por la mínima a Racing Club en su último partido del campeonato local.

Puedes ver

Julieta Lazcano reveló detalles sobre su polémica salida de Alianza Lima: "Se habló mucho de mi profesionalismo"

lr.pe

Horarios por país del partido Boca Juniors vs River Plate

El duelo entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo 1 de noviembre, desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

Canal para ver Boca Juniors vs River Plate

El partido entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 de la Liga Argentina será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+ Premium.

Estadio donde se juega Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en el estadio Alberto J. Armando. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 57.000 espectadores.

Puedes ver

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizan tenso enfrentamiento en los vestuarios tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima

lr.pe

Alineaciones Boca Juniors vs River Plate: posibles formaciones

  • Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida; Delgado, Paredes; Ascacibar, Flores, Velasco y Merentiel.
  • River Plate: Beltrán; Montiel, Martínez, Otamendi, Ortega; Silva; Andrada, Almada, Galván, Almada; Correa y Beltrán.

Pronóstico de Boca Juniors vs River Plate

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre River Plate.

  • Betsson: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,00), gana River Plate (3,55)
  • Betano: gana Boca Juniors (2,30), empate (3,05), gana River Plate (3,45)
  • Caliente: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,10), gana River Plate (3,45)
  • Bet365: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,00), gana River Plate (3,50)
  • 1XBet: gana Boca Juniors (2,33), empate (3,09), gana River Plate (3,55)
  • Doradobet: gana Boca Juniors (2,25), empate (3,20), gana River Plate (3,40).

Últimos partidos de Boca Juniors

  • Independiente 0-1 Boca Juniors | 25.10.26
  • Vasco da Gama 1-3 Boca Juniors | 20.10.26
  • Boca Juniors 2-1 Talleres | 16.10.26
  • Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama | 13.10.26
  • Instituto 2-2 Boca Juniors | 9.10.26

Últimos partidos de River Plate

  • River Plate 1-0 Racing Club | 25.10.26
  • Belgrano 0-3 River Plate | 18.10.26
  • Sarmiento 1-1 River Plate | 14.10.26
  • River Plate 1-0 Estudiantes Rio Cuarto | 10.10.26
  • River Plate 1-2 Huracán | 19.09.26

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 1 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Atlético Grau vs Universitario EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el Superclásico del Fútbol Argentino

Deportes

Atlético Grau vs Universitario EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sofía Mulanovich: “Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer”

¡Pumas imparables! Universitario venció 3-0 a Olva Latino y sigue en la cima de la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Rossana Alayza: “Para algunas personas equivocadas soy una traidora de clase”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Caso Agro Rural: PJ abre juicio oral contra Marco Vinelli por presunta corrupción y Fiscalía pide más de 5 años de cárcel