Keiko Fujimori cancela su viaje a España por incremento de lluvias por el Fenómeno El Niño

La presidenta Keiko Fujimori anunció que cancelará su viaje a España debido al aumento de las lluvias en la región norte del país, a raíz del Fenómeno El Niño. La mandataria tenía previsto viajar al país europeo del 2 al 6 de noviembre.

"El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia", señaló en su cuenta de X.

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Fujimori viene de realizar un viaje a El Salvador, donde se reunió con el mandatario centroamericano Nayib Bukele. La visita tenía como objetivo observar las reformas en temas penitenciarios y de seguridad adoptadas por esta nación.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las precipitaciones intensas persistirán en el norte del Perú durante los primeros días de noviembre y podrían superar los 100 milímetros por episodio en algunas zonas de la costa y sierra. Las regiones de Tumbes y Piura serían las más afectadas por estas lluvias.