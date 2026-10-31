Congreso aprobó crédito suplementario por S/ 8 200 millones para la prevención del FEN, obras y equipamiento

El pasado 28 de octubre, el Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que autoriza créditos suplementarios por un monto de hasta S/8.228,4 millones. El objetivo de la norma es financiar acciones ante el fenómeno El Niño, impulsar la infraestructura y reforzar la seguridad ciudadana, la salud, la educación, además de otros servicios.

En la Cámara de Diputados, la votación registró 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. Por su parte, el Senado alcanzó 37 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones. La iniciativa proviene del Proyecto de Ley 5-2026-2031-CR, cuyo texto final fue aprobado el pasado 22 de octubre en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

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Durante la sustentación de la propuesta, el titular de la comisión, José Arista de Fuerza Popular, señaló que el crédito suplementario de S/8.228,4 millones equivale al 3,19% del presupuesto público para 2026, el cual asciende a S/257.561,6 millones.

El parlamentario explicó que la propuesta evalúa la atención de problemas urgentes, las fuentes de financiamiento disponibles y el marco legal para ejecutar los gastos a tiempo.

Respecto a la distribución de los fondos, Arista detalló que se destinan S/702,9 millones a prevenir los efectos del fenómeno El Niño; S/2.308,6 millones a garantizar la continuidad de los servicios; S/3.620,2 millones a impulsar la inversión pública y el equipamiento; y S/1.596,7 millones al cumplimiento en el pago de deudas y sentencias judiciales del Estado.

Dentro del rubro de inversión y equipamiento, los recursos financiarán proyectos como la Línea 2 del Metro, el Anillo Vial Periférico, obras de agua y saneamiento, así como el fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas y de la seguridad ciudadana.

En cuanto a las obligaciones del Estado, los fondos se destinarán al pago de pensionistas de la Caja Militar-Policial y a los compromisos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, con el fin de proteger a la población de la variación internacional del petróleo.

Sobre la urgencia de aprobar la norma, Arista sostuvo que responde a la magnitud del fenómeno El Niño proyectado para el periodo 2026-2027. Al respecto, señaló que este evento podría superar el de 1983, el cual dejó pérdidas equivalentes al 11% del producto bruto interno (PBI). En ese sentido, manifestó que esta proyección "obliga a actuar con celeridad y eficacia".

El debate parlamentario duró más de tres horas y contó con las intervenciones de representantes de las seis bancadas del Congreso. En la sesión, diversos legisladores solicitaron la inclusión de nuevos artículos y disposiciones complementarias.

Tras un cuarto intermedio, el senador de Fuerza Popular, José Arista, informó sobre los cambios incorporados en el dictamen. Entre ellos figura la autorización al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para comprar kits de cocina destinados a las ollas comunes a través de un convenio internacional, así como la habilitación a la Presidencia del Consejo de Ministros para implementar conectividad satelital en postas médicas, colegios y comisarías de zonas rurales o alejadas.

Asimismo, se aprobó una medida excepcional que otorga un plazo de 15 días calendario a los gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en sus proyectos de inversión. Sobre este punto, Arista explicó que en un crédito suplementario anterior se asignaron recursos a las municipalidades que no pudieron ejecutarse ni transferirse a otras obras por impedimentos legales.

Por su parte, el diputado Heber López Letona del Partido Cívico Obras cuestionó la asignación de S/1.000 millones para adquirir aviones caza. A su juicio, dicha compra no representa una prioridad frente a las necesidades de la población, que requiere hospitales, colegios, la reactivación de obras paralizadas y mayor seguridad.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación también advirtió que solo S/581 millones irán dirigidos a la prevención de El Niño, cifra que representa cerca del 7% del total. También mostró su preocupación por los fondos destinados a la adquisición de aeronaves militares. A su turno, el diputado Leo De Paz Lancho de Renovación Popular indicó que es necesario asegurar el uso correcto de los recursos públicos.

Por otro lado, el senador José Castillo Terrones de Juntos por el Perú coincidió con Vásquez y cuestionó los recursos asignados a la compra de aviones de combate y consultó si dicha adquisición resultaba necesaria ante los desastres que afectan a diversas zonas del país.

En tanto, el diputado Nery Fernández Nina del Partido del Buen Gobierno manifestó que el Ejecutivo debe demostrar que los beneficios del presupuesto llegan a todo el territorio nacional y no quedarse solo en anuncios. Además, planteó evaluar si estos recursos contribuirán a reducir las brechas sociales o si persistirán las desigualdades.