Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos campeonatos a nivel europeo.
Los partidos del domingo 1 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran R. Racing Club vs Real Madrid, Liverpool contra Arsenal y Juventus ante Napoli. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Continúa la fecha 15 en el Torneo Clausura con los partidos CD Moquegua vs Los Chankas, Cusco FC vs Sport Boys y Atlético Grau vs Universitario. De igual forma, habrá acción en ligas del continente europeo en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- CD Moquegua vs Los Chankas
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco FC vs Sport Boys
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Union Berlin vs Colonia
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Eintracht Frankfurt vs Hamburgo
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Getafe vs Sevilla
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- R. Racing Club vs Real Madrid
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: DSports
- Elche vs Valencia
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Athletic Club vs Real Sociedad
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Estrasburgo vs Auxerre
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lyon vs Angers
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Paris FC vs Mónaco
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Marsella vs Toulouse
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Liverpool vs Arsenal
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Como vs Venezia
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Frosinone vs Torino
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lazio vs Cagliari
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lecce vs Genoa
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Juventus vs Napoli
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN