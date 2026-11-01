Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos campeonatos a nivel europeo.

Los partidos del domingo 1 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran R. Racing Club vs Real Madrid, Liverpool contra Arsenal y Juventus ante Napoli. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Continúa la fecha 15 en el Torneo Clausura con los partidos CD Moquegua vs Los Chankas, Cusco FC vs Sport Boys y Atlético Grau vs Universitario. De igual forma, habrá acción en ligas del continente europeo en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

CD Moquegua vs Los Chankas

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Cusco FC vs Sport Boys

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Union Berlin vs Colonia

Hora: 9.30 a. m.

Canal: ESPN

Eintracht Frankfurt vs Hamburgo

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Getafe vs Sevilla

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

R. Racing Club vs Real Madrid

Hora: 10.15 a. m.

Canal: DSports

Elche vs Valencia

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Athletic Club vs Real Sociedad

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Estrasburgo vs Auxerre

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Lyon vs Angers

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Paris FC vs Mónaco

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Marsella vs Toulouse

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Liverpool vs Arsenal

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY