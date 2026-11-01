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Deportes

Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos campeonatos a nivel europeo.

Universitario, Real Madrid y Liverpool juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Universitario/Real Madrid/Liverpool/composición LR
Universitario, Real Madrid y Liverpool juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Universitario/Real Madrid/Liverpool/composición LR
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Los partidos del domingo 1 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran R. Racing Club vs Real Madrid, Liverpool contra Arsenal y Juventus ante Napoli. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Continúa la fecha 15 en el Torneo Clausura con los partidos CD Moquegua vs Los Chankas, Cusco FC vs Sport Boys y Atlético Grau vs Universitario. De igual forma, habrá acción en ligas del continente europeo en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • CD Moquegua vs Los Chankas
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco FC vs Sport Boys
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Union Berlin vs Colonia
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Eintracht Frankfurt vs Hamburgo
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Getafe vs Sevilla
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • R. Racing Club vs Real Madrid
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Elche vs Valencia
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Athletic Club vs Real Sociedad
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Estrasburgo vs Auxerre
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lyon vs Angers
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Paris FC vs Mónaco
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Marsella vs Toulouse
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Liverpool vs Arsenal
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Como vs Venezia
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Frosinone vs Torino
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lazio vs Cagliari
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lecce vs Genoa
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Juventus vs Napoli
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

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