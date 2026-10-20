Siete ríos desbordados y más de 23.000 afectados en Ecuador en medio de la emergencia por el fenómeno de El Niño

Las autoridades suspendieron clases en zonas de riesgo y activaron un bono de contingencia para los afectados. Foto: Municipio de Guayaquil.

Las autoridades suspendieron clases en zonas de riesgo y activaron un bono de contingencia para los afectados. Foto: Municipio de Guayaquil.

Ecuador enfrenta una emergencia por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño, que deja al menos tres muertos y 23.167 personas impactadas desde la declaratoria de alerta roja, el pasado 29 de agosto, según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Uno de los puntos más afectados es Tenguel, parroquia rural de Guayaquil, donde el desbordamiento del río dejó cientos de familias damnificadas. El afluente se salió de su cauce tras las precipitaciones registradas entre la noche del domingo y la madrugada del 19 de octubre. Algunos habitantes atribuyen la situación a la falta de dragado.

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La emergencia obligó a la concesionaria Interagua a suspender temporalmente la operación de la estación de agua potable de Tenguel, mientras las autoridades brindan asistencia a las familias afectadas.

En total, siete ríos continúan desbordados: cuatro en Guayas, específicamente en Balao, Palestina, Salitre y Tenguel, los restantes en las provincias de Santo Domingo y El Oro, de acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Más de 300 emergencias en 22 provincias

El reporte de la SNGR contabiliza 21.522 personas afectadas y 1.645 damnificadas. Además, las lluvias han perjudicado a 5.511 viviendas, destruido 19 inmuebles y causado daños en ocho puentes, mientras otro quedó destruido.

De las más de 392 emergencias registradas en 22 de las 24 provincias ecuatorianas, el 55,36% corresponde a inundaciones y el 19,90% a deslizamientos de tierra.

Las provincias con mayor impacto incluyen Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Bolívar y Pichincha.

Ante las inundaciones y las dificultades de acceso, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en los centros educativos ubicados en zonas de riesgo y activó el protocolo de contingencia educativa para proteger a los estudiantes.

Peligro por nuevos riesgos

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó que las lluvias intensas continuarían hasta el 22 de octubre, con precipitaciones de nivel muy alto en provincias como Guayas.

La titular de la SNGR, Carolina Lozano, advirtió, según lo citado por EFE, que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos del fenómeno, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

Frente a este escenario, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha previsto un presupuesto interinstitucional de 650 millones de dólares destinados a la prevención, la reducción del riesgo y la respuesta ante El Niño. Mientras tanto, las autoridades mantienen la atención de las zonas afectadas ante la continuidad de las lluvias.

Además, los afectados podrán acceder al bono de contingencia, según reveló el Ministerio de Desarrollo Humano. La transferencia consiste en un equivalente al 50% de la canasta familiar vital y su entrega se dará en una sola ocasión, mediante un pago único con un carácter de emergencia. Sin embargo, no todos los ciudadanos podrán solicitarlo.

El bono está dirigido a personas y familias damnificadas por eventos naturales o antrópicos. El personal técnico estará encargado de realizar una evaluación de daños que contempla las afectaciones en las viviendas, la pérdida de enseres y las condiciones de cada hogar.

Una vez realizados los reportes, la información será verificada con los datos del Registro Social vigente para confirmar si se cumplen con los criterios establecidos. Cuando el proceso esté completado y reciba la autorización correspondiente, los beneficiarios podrán gestionar el cobro en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano de su localidad.