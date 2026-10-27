Fuertes lluvias inundaron más de 80 zonas de Guayaquil y causaron su colapso en medio de la alerta por El Niño Ecuador se encuentra en alerta por el fenómeno de El Niño, que incrementa las precipitaciones en la costa. Las autoridades advierten sobre condiciones meteorológicas adversas y mantienen monitoreo en zonas vulnerables.

Las intensas lluvias en Guayaquil han causado inundaciones que afectan calles, viviendas y centros comerciales. Foto: AFP.

Las intensas lluvias en Guayaquil han causado inundaciones que afectan calles, viviendas y centros comerciales. Foto: AFP.

Las intensas lluvias y tormentas eléctricas registradas provocaron inundaciones en distintos puntos de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. Las precipitaciones afectaron calles, viviendas, centros comerciales y vías principales, dificultaron el transporte y obligaron a las autoridades a suspender las clases nocturnas y adoptar medidas preventivas.

El balance más reciente de la empresa municipal Segura EP reportó novedades en 86 zonas de la ciudad, entre ellas inundaciones, caída de árboles y afectaciones estructurales.

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Entre los sectores afectados figuran La Alborada, Guayacanes, Samanes, Los Ceibos y Urdesa. En algunos barrios, el agua permanecía acumulada varias horas después de la tormenta, lo que dificultó el regreso de los residentes a sus hogares. También provocó congestión vehicular y alteraciones en el transporte público.

Las precipitaciones afectaron establecimientos comerciales, incluido el centro comercial Mall del Sol, y provocaron interrupciones del servicio eléctrico en algunos sectores, según los reportes proporcionados por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Se suspendieron clases ante el riesgo de lluvias

Durante la emergencia, el gerente de la empresa municipal de Gestión de Riesgos, Álex Anchundia, pidió a la población limitar los desplazamientos y evitar el uso de vehículos mientras persistieran las condiciones adversas.

El Ministerio de Educación dispuso la salida anticipada de estudiantes de la jornada vespertina y la suspensión de las clases nocturnas en los sectores afectados. En específico, la cartera llegó a anunciar la modalidad no presencial en las zonas con problemas de movilidad de Guayaquil, Samborondón y Durán.

El organismo advirtió condiciones de lluvia intensa durante los próximos días, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas vulnerables y recomiendan seguir las disposiciones oficiales.

Fenómeno de El Niño mantiene en alerta a Ecuador

La emergencia ocurre en medio de la alerta nacional por el fenómeno de El Niño, que modifica las condiciones oceánicas y atmosféricas y puede favorecer precipitaciones intensas en la costa ecuatoriana.

De acuerdo con el boletín del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (CN-ERFEN), difundido el 23 de octubre, la temperatura del mar frente a las costas de Ecuador y Perú alcanzó 25,9°C, unos 5,2°C por encima del promedio señalado en ese reporte.

El Inamhi advirtió que las precipitaciones intensas podrían continuar en los próximos días. Sin embargo, la intensidad de cada episodio depende de la evolución de las condiciones meteorológicas

A comienzos de septiembre, el Gobierno ecuatoriano declaró la alerta roja nacional ante la llegada del fenómeno. El presidente Daniel Noboa también dispuso priorizar las acciones de prevención y preparación, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional y facilitar la asignación de recursos.

Según cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) incluidas en los reportes previos, alrededor de 1,3 millones de personas están expuestas a los efectos de El Niño en 17 de las 24 provincias del país.