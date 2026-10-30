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Mide 135 metros y detecta fallas invisibles: la tuneladora que excava en China el túnel submarino de alta velocidad más largo del mundo

Esta máquina avanzada cuenta con un cabezal de 14,57 metros y un sistema inteligente que monitorea el desgaste de sus herramientas. Su apertura está programada para 2028.

La tuneladora Yongzhou, de 135 metros y 4.350 toneladas, lidera las excavaciones del túnel de Jintang, el futuro túnel ferroviario submarino más largo del mundo en Zhejiang, China.
La tuneladora Yongzhou, de 135 metros y 4.350 toneladas, lidera las excavaciones del túnel de Jintang, el futuro túnel ferroviario submarino más largo del mundo en Zhejiang, China. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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La tuneladora Yongzhou, una máquina de 135 metros y 4.350 toneladas desarrollada por el grupo China Railway Construction, lidera las perforaciones del túnel de Jintang en la provincia de Zhejiang. Dotada con un impresionante cabezal de excavación de 14,57 metros de diámetro, ese coloso cuenta con herramientas aptas para suelos de variada dureza. De acuerdo con el Departamento de Industria y Tecnología de la Información de Hunan, la gigantesca máquina integra un sistema inteligente que supervisa el desgaste de sus cortadores.

Esta obra monumental pertenece a la red ferroviaria destinada a unir Ningbo con Zhoushan. La agencia Xinhua la califica como el futuro túnel ferroviario submarino de alta velocidad más largo del mundo, una categoría única dentro del ámbito de la ingeniería marina. El megaproyecto articula tramos continentales con pasajes bajo el mar. Hacia septiembre de 2026 finalizaron las excavaciones terrestres, al tiempo que avanzan los trabajos submarinos.

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¿Cómo identifica fallas la máquina tuneladora china de 135 metros?

Un mecanismo digital registra sin pausas el desempeño del cabezal, la usura en los utensilios y los indicadores de excavación a través de cámaras junto con detectores. La herramienta vigila la fuerza de giro (torque), el movimiento de las piezas del revestimiento y los empujes de lubricante en la transmisión central. Ante cualquier valor fuera de lo común, transmite notificaciones directas a los dispositivos móviles del personal técnico.

El túnel, que conectará Ningbo con Zhoushan, tendrá 16,18 kilómetros, con trenes que circulen a 250 km/h. Foto: China Railway 14th Bureau Group

El túnel, que conectará Ningbo con Zhoushan, tendrá 16,18 kilómetros, con trenes que circulen a 250 km/h. Foto: China Railway 14th Bureau Group

"Algunos problemas son imposibles de detectar mediante la inspección humana", afirmó Dong Bing, ingeniero mecánico jefe del proyecto ferroviario Yongzhou, en declaraciones traducidas del inglés. El profesional advirtió que un examen presencial suele omitir percances inmediatos. Para solucionar esto, el software organiza antecedentes, cruza factores de maniobra y examina orígenes de fallas para asistir al equipo en la gestión de peligros.

El esquema añade una inteligencia artificial llamada Shenyuan. Han Fengqi, ingeniero jefe del túnel de Jintang en China Railway 14th Bureau, explicó a China News Service que esta tecnología combina ritmos de marcha, datos de hundimiento del suelo y criterios de expertos para orientar las resoluciones operativas. La plataforma complementa la labor de los trabajadores, cuya modalidad remota conserva control presencial en la estructura.

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El paso de Jintang conectará Beilun y la isla mediante un conducto de 16,18 kilómetros, del cual un tramo de 11,21 kilómetros requiere excavación mecanizada. Su estructura albergará dos vías en un único tubo diseñado para la circulación de trenes a 250 km/h. De acuerdo con Xinhua y el portal gubernamental asiático, la infraestructura establecerá un hito técnico en la movilidad de la región.

La perforación avanza de forma simultánea desde dos frentes: Yongzhou opera en el extremo occidental y Dinghai trabaja en la sección oriental. Fuentes del Centro de Información Económica de Zhejiang señalan sobre el ensamble bajo el agua: "Su desviación entre ejes no deberá superar los dos centímetros". Tras la unión, los técnicos desmontarán el equipamiento interior de las tuneladoras y mantendrán las carcasas externas como blindaje definitivo.

Esta obra forma parte de un corredor de 76,4 kilómetros con fecha de inauguración fijada para 2028, según reportes de China News Service. La red integrada reducirá el trayecto Beilun-Zhoushan a unos 26 minutos y conectará Hangzhou con el archipiélago en aproximadamente hora y media. De ese modo, la provincia garantizará por primera vez el acceso por tren a sus territorios insulares.

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