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China envió a este país de América Latina un gigantesco buque de 130 metros capaz de levantar 700 toneladas para construir un puente sobre el mar

Este puente de 12,4 kilómetros conectará dos ciudades importantes de la nación latinoamericana, reduciendo el tiempo de viaje de una hora en ferry a tan solo 15 minutos por carretera.

Esta embarcación, con 130,5 metros de longitud y capacidad para operar en aguas de 70 metros de profundidad, será clave en la instalación de cimientos de este ambicioso proyecto.
Esta embarcación, con 130,5 metros de longitud y capacidad para operar en aguas de 70 metros de profundidad, será clave en la instalación de cimientos de este ambicioso proyecto. | Foto: Diario Uno
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China envió a este país de América Latina una embarcación especializada en ingeniería marítima para participar en la construcción del puente Salvador–Itaparica, una de las mayores obras de infraestructura proyectadas en el continente. El buque, llamado CRCC Bridge Piling No. 1, zarpó desde el puerto de Lüsi, en la provincia china de Jiangsu, rumbo a la bahía de Todos los Santos.

La embarcación destaca por sus dimensiones y capacidad para realizar trabajos de gran complejidad en aguas profundas. Con 130,5 metros de longitud, una estructura de hincado de pilotes de 156 metros de altura y capacidad para levantar hasta 700 toneladas, será fundamental para instalar los cimientos de esta megaobra en Brasil.

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Así es el gigantesco buque chino que participará en la construcción del puente

El CRCC Bridge Piling No. 1 fue desarrollado por China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group, una compañía especializada en ingeniería y construcción de puentes. Entre sus principales características destaca su capacidad para operar en aguas de hasta 70 metros de profundidad, donde los equipos convencionales encuentran mayores dificultades.

Su tecnología permitirá instalar pilotes de cimentación en sectores marítimos complejos, una tarea fundamental para garantizar la estabilidad de la infraestructura. En particular, el barco podrá trabajar en zonas donde la profundidad alcanza los 64 metros, uno de los principales desafíos técnicos del proyecto Salvador–Itaparica.

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El puente de Brasil tendrá 12,4 kilómetros sobre el mar y reducirá los tiempos de viaje

La obra conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, en el estado brasileño de Bahía. El proyecto contempla un tramo de 12,4 kilómetros sobre el mar y un sistema vial de aproximadamente 46,8 kilómetros, incluidos los accesos terrestres. Su sección principal tendrá una extensión de 682 metros y permitirá el paso de grandes embarcaciones por la bahía de Todos los Santos.

Cuando entre en funcionamiento, el puente permitirá reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento entre Salvador y Vera Cruz, en la isla de Itaparica. Actualmente, el recorrido demora aproximadamente una hora en ferry, pero con la nueva infraestructura se podrá realizar en unos 15 minutos por carretera.

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