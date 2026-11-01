El crimen que volvió a reunir a dos operadores del fujimorismo

Aybar Cancho buscaba apoderarse del terreno que administraba Óscar Medelius. Tras el crimen, ahora está en manos de César Rodríguez Cereneo (derecha), amigo del primero. Foto: composición LR

Aybar Cancho buscaba apoderarse del terreno que administraba Óscar Medelius. Tras el crimen, ahora está en manos de César Rodríguez Cereneo (derecha), amigo del primero. Foto: composición LR

Muchas veces los caminos de la política y el crimen se entrecruzan. El siguiente es un caso que lo confirma.

El 29 de febrero del 2000, salió a luz la falsificación masiva de firmas para la inscripción de Alberto Fujimori a la re-reelección. Entre los organizadores del fraude fue identificado el congresista fujimorista Óscar Medelius Rodríguez, señalado como operador del asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El 21 de agosto del mismo año, cinco meses y 23 días después, Fujimori y Montesinos montaron una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para anunciar la detención de una mafia que usó el nombre del Ejército para traficar 10.000 fusiles AK-47 con destino a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el organigrama exhibido en la ocasión aparecían como cabecillas los hermanos José y Franklin Aybar Cancho. Fujimori y Montesinos ocultaron que los Aybar Cancho eran operadores en la sombra del régimen.

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Estas figuras emblemáticas de la corrupción del fujimorismo, Óscar Medelius y José Aybar Cancho, fueron sentenciados y cumplieron condenas en prisión simultáneamente. Una vez en libertad, y reintegrados a sus actividades, volvieron a cruzar sus caminos. Pero esta vez el episodio fue escrito con sangre y plomo.

El asesinato del fujimorista Óscar Medelius y el empresario Juan Huidobro, registrado el 10 de febrero del 2025, pudo haber terminado como un crimen más cometido por los sicarios todos los días en la capital. Hasta que un colaborador eficaz terminó por confesar, más de un año y medio de ejecutado el homicidio, quién había sido el autor intelectual e instigador de la muerte de Medelius: el operador montesinista José Aybar Cancho.

Atrapado. El 11 de octubre José Aybar Cancho fue detenido en la Av. El Derby, Surco, por agentes de la División de Investigación de Homicidios. Foto: La República

Identificado con el código PCE-2605-2025, el colaborador eficaz, en presencia del fiscal Fausto Huaranga Romero, delató a 'Don José', como conocía a José Aybar Cancho. Relató que desde hacía años Aybar Cancho pretendía apoderarse de un predio de 580 hectáreas en Carabayllo, de propiedad de la empresa D&H Contratistas Generales, donde existe una concesión minera, y cuyo gerente de operaciones era Medelius.

Aybar Cancho primero ofreció comprar el terreno, luego intentó invadirlo varias veces y usó a terceros para tratar de despojar a los dueños. Como nada le resultó, Aybar Cancho decidió asesinar a Óscar Medelius, al gerente general Juan Huidobro García, y a la gerente de administración, Lourdes Fernández Fernández.

"La orden (de asesinato) la dio ‘Don José’ y encargó la muerte de estas personas a ‘Kukín’ y al ‘Chato Jhon’, ya que estos tenían bajo su mando a sus ‘gatitos’ (sicarios)", informó el colaborador eficaz.

"Dos semanas antes (del crimen), ‘Don José’ se reunió con ‘Kukín’, ‘Chato John’ y ‘Edmundo’ para planificar el asesinato de Óscar Medelius, Juan Huidobro y Lourdes Fernández. ‘Kukín’ y ‘Chato John’ contactaron a ‘Chiquito’ para que este hiciera ‘reglaje’ (seguimiento) a Óscar Medelius y Juan Huidobro. Le prometieron que se beneficiaría con una parte de los terrenos", dijo el colaborador eficaz.

"En la reunión ‘Don José’ manifestó que necesitaban eliminar a todas las cabezas, sacando cinco fotografías de fichas de la Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) de Óscar Medelius, Juan Huidobro y Lourdes Fernández y de otros dos hombres más", añadió el testigo.

'Chiquito', Favio Zegarra Luis, quien reside en la parte alta de un cerro aledaño, hizo el “reglaje” a las víctimas. Desde su posición privilegiada, vigiló las horas de llegada y salida de los tres objetivos.

En la mañana del lunes 10 de febrero, 'Chiquito' avisó de la llegada de Óscar Medelius, Juan Huidobro y Lourdes Fernández al terreno. En los alrededores se encontraban los otros cómplices vigilando los movimientos de las víctimas. Al requerir las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, los agentes de la División de Investigación de Homicidios detectaron la presencia de un vehículo en el que se encontraban Manuel Jhong Cuéllar, “Gordo Manuel”, y Jhon Garcia Tenorio “Chato Jhon”.

Luego de culminada la jornada en el terreno, a la altura de la cuadra 78 de la avenida Universitaria, dos sicarios en motocicleta alcanzaron el vehículo en el que viajaban Óscar Medelius, Juan Huidobro y Lourdes Fernández. Las balas mataron a los dos primeros e hirieron gravemente a la tercera.

"‘Don José’ quería a toda cosa el terreno, pero esas personas (los fallecidos) se habían convertido en piedras en el zapato", indicó el colaborador eficaz.

El testigo reveló la presunta participación de otro actor clave en el plan criminal de José Aybar Cancho: el expolicía y abogado César Rodríguez Cereneo.

"Rodríguez era un infiltrado dentro de la empresa D&H Contratistas Generales. Facilitaba a ‘Don José’ información clasificada sobre los manejos de la concesión minera. Intentó convencer a Juan Huidobro para que los terrenos sean lotizados y vendidos. Rodríguez era amigo de ‘Don José’. Se le conocía como ‘CR’. Era un hombre de confianza de ‘Don José’ Actuó como ‘topo’ dentro de la empresa. Tenían acuerdos bajo la mesa", apuntó el colaborador eficaz.

César Rodríguez Cereneo es un suboficial en retiro de la Policía Nacional. Trabajó muchos años en la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri. En los años 90 se conoció con José Aybar Cancho. En esa época, “Don José” y sus hermanos manejaban varias empresas. Incluso una de estas fue contratista de Palacio de Gobierno en el régimen de Fujimori.

Curiosamente, el 5 de noviembre del 2024, tres meses antes de los asesinatos de Medelius y Huidobro, César Rodríguez Cereneo fue nombrado gerente legal de la empresa D&H Contratistas Generales. Se le concedió la representación de la sociedad con amplias facultades administrativas, judiciales y laborales. Su actuación posterior a los crímenes llamó la atención de los agentes policiales a cargo del caso.

Reglaje. El 10 de febrero de 2025, la camioneta de Óscar Medelius es seguida por el auto negro de los cómplices de Aybar Cancho, antes del crimen. Foto: La República

El 23 de octubre del 2025, ocho meses después de los homicidios, los poderes y nombramientos de los fallecidos Óscar Medelius y Juan Huidobro, así como de Lourdes Fernández, fueron revocados. En su lugar, fue designado César Rodríguez Cereneo, el amigo de José Aybar Cancho, como gerente general de D&H Contratistas Generales.

Con todos los poderes a su favor, César Rodríguez Cereneo nombró a su hijo César Rodríguez Navarro como gerente de Administración y Finanzas de D&H Contratistas Generales, el

7 de septiembre del 2026. Para “Don José” fue una traición, dijo el colaborador eficaz.

Aparentemente, ante el avance de las investigaciones policiales, y la probabilidad de que Aybar Cancho y sus cómplices fueran identificados como autores del doble crimen, César Rodríguez buscó apartarse rompiendo el acuerdo con su amigo. Renunció a dar el siguiente paso: lotizar las 580 hectáreas y venderlas para fines inmobiliarios.

"Al enterarse ‘Don José’ que César Rodríguez transfirió todos los poderes a su hijo, se enfureció. Se propuso ofrecerle un arreglo a Rodríguez, y amenazó que si no lo aceptaba, tomaría acciones por su traición", declaró el colaborador eficaz.

Antes que José Aybar Cancho cobrara venganza matando a César Rodríguez, el 11 de octubre, el traficante de armas convertido en usurpador de terrenos, fue detenido por la policía por su implicación en el asesinato del fujimorista Óscar Medelius Rodríguez.

Víctimas

Quiénes fueron detenidos

Además de José Aybar Cancho, han sido detenidos Jorge Díaz Marticorena, quien reclutó a los sicarios; y a Miguel García Calderón y Raymundo Béjar Quispe, encargados del marcaje y seguimiento de las víctimas.

La fiscalía pidió la detención de César Rodríguez Cereneo, amigo y presunto cómplice de José Aybar Cancho, pero el Poder Judicial denegó el requerimiento.

En 2006, José y Franklin Aybar Cancho fueron condenados a 15 años de prisión por traficar armas.

En 2008, Óscar Medelius recibió una sentencia de 8 años de cárcel por la falsificación de firmas.