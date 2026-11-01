Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Imágenes revelaron a un agente del ICE apuntando con su pistola directamente a un hombre Un video evidencia un alarmante incidente en North Hollywood, donde un agente del ICE apunta con su pistola en el rostro a un hombre que paseaba con sus perros.

Agente del ICE apuntó con su pistola a un hombre paseador de perros. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Agente del ICE apuntó con su pistola a un hombre paseador de perros. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hace unos días, un video reveló aterradoras imágenes de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apuntó con una pistola al rostro de un hombre que estaba caminando con sus dos perros por una calle de North Hollywood, Los Ángeles. Todo este hecho quedó grabado y ha generado terror entre los inmigrantes, quienes ya no se sienten seguros.

Cabe mencionar que las imágenes que circulan en redes sociales corresponden a un incidente que ocurrió el viernes 30 de octubre, alrededor de las 8.30 a. m., cerca al cruce de Vineland Place y Otsego Street.

Video reveló cómo el agente del ICE apunta su pistola a una persona que caminaba en la calle

Según el video y el testimonio de un residente identificado como Damari Butler, el hombre que estaba paseando a sus mascotas nunca fue detenido, pero sí fue amenazado con el arma tras intervenir para retirar un recipiente de gas pimienta que uno de los agentes había dejado caer. El vecino de la zona observó todo el operativo desde su balcón y no dudó en grabarlo.

"No le preguntaron su nombre, no le pidieron identificación, nada. Simplemente lo agarraron", relató Butler a Los Angeles Times.

En las imágenes se logra ver que durante un arresto a un inmigrante, a uno de los agentes del ICE se le cae un recipiente que, según testigos, contenía gas pimienta. El hombre que paseaba con sus perros se acercó, recogió el objeto y lo arrojó hacia la calle.

La reacción de un agente al ver eso fue inmediata, pues sacó una pistola, avanzó hacia él, lo empujó fuertemente contra los arbustos y sacó su arma para apuntarlo directamente hacia su rostro. Después guardó el arma y regresó al vehículo. Luego, otro agente roció al hombre con lo que muchos creen que fue gas pimienta, por lo que el transeúnte terminó huyendo.

Mientras que por otro lado, el hombre que había sido sometido inicialmente permanecía en el suelo pidiendo ayuda a gritos. Finalmente, los agentes lo trasladaron a una camioneta, pero hasta el momento, las autoridades no han explicado los motivos de su detención.

Incidente aumenta la tensión en Los Ángeles

Esto ocurrió luego de que un juez federal, un día antes, prohibiera a los agentes del ICE realizar detenciones basadas en la raza específicamente en el sur de California. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el incidente como inaceptable y solicitó investigar cualquier posible conducta indebida de los agentes federales.