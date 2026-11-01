Fallece obispo de Puno, Jorge Carrión Pavlich, a los 76 años

Carrión Pavlich, obispo de Puno, falleció la noche del último sábado 31 de octubre en la ciudad de Lima, donde permanecía internado desde hace un tiempo. Su deceso fue anunciado durante una misa en el Santuario de la Virgen de la Candelaria.

El velatorio se realizará en la capilla funeraria del Derby en el Santuario del Corazón de Jesús de Monterrico, en Santiago de Surco, desde las 10.00 a.m. hasta las 8.00 p.m.

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Posteriormente, su cuerpo será trasladado a Puno donde permanecerá hasta el jueves 4 de noviembre, fecha en la que será trasladado a su tierra natal, Tarma.

Trayectoria en la Iglesia

Carrión Pavlich estuvo al frente de la Iglesia católica en Puno durante más de tres décadas. Su vínculo con esta jurisdicción eclesiástica comenzó el 17 de abril de 1991, cuando asumió responsabilidades pastorales en una diócesis que, según recordó en una entrevista concedida en agosto de 2026, atravesaba dificultades por la escasez de sacerdotes y las condiciones precarias de sus templos.

Antes de asumir oficialmente el episcopado, Carrión Pavlich fue nombrado administrador apostólico de Puno el 14 de febrero de 1998. Dos años después, el 25 de marzo de 2000, fue designado obispo y recibió la ordenación episcopal el 7 de mayo de ese mismo año. Así lo registra el directorio de jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia católica peruana.

En una entrevista con Radio Onda Azul, en agosto de 2026, recordó que llegó a una diócesis con apenas 17 sacerdotes nacionales, varios de ellos de avanzada edad, y templos que carecían de ornamentos básicos. Frente a ese panorama, destacó la restauración de iglesias y la formación de nuevos religiosos en el seminario local. Según sus propias declaraciones, la jurisdicción llegó a contar con aproximadamente 45 sacerdotes jóvenes