Una estancia de la Patagonia cambió el pastoreo y dejó las ovejas para criar solo vacas: el suelo ganó un 46% de materia orgánica Frente a crecientes riesgos sanitarios y operativos, un establecimiento de 4.500 hectáreas en la Patagonia reemplazó 1.000 ovejas por 100 vacas, logrando así su sustentabilidad.

Fortín Chacabuco, en la Reserva Nacional Nahuel Huapi de Neuquén, combina ganadería y restauración ecológica bajo la supervisión de The Nature Conservancy, buscando proteger la biodiversidad local. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Fortín Chacabuco, en la Reserva Nacional Nahuel Huapi de Neuquén, combina ganadería y restauración ecológica bajo la supervisión de The Nature Conservancy, buscando proteger la biodiversidad local. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Fortín Chacabuco, un predio ubicado en la Reserva Nacional Nahuel Huapi dentro de la provincia de Neuquén, en Argentina, integra la producción ganadera con la restauración de ecosistemas locales. El establecimiento opera como una plataforma de investigación bajo la supervisión de The Nature Conservancy (TNC), entidad que evalúa estrategias orientadas a resguardar la vegetación autóctona, los recursos hídricos y las especies autóctonas del territorio.

El plan transformador requirió reestructurar el manejo del ganado e interrumpió la cría ovina tras responder a nuevos desafíos operativos. Mientras TN documentó estas modificaciones junto a sus efectos, la institución titular afirma: "El proyecto mantiene alianzas con investigadores, productores y entidades educativas para estudiar alternativas de manejo en la Patagonia".

¿Por qué la estancia Fortín Chacabuco cambió las ovejas por las vacas?

La decisión de vender los 1.000 ovinos surgió ante la presión constante de la fauna silvestre y la amenaza del riesgo sanitario regional. El Angus se adapta mejor al frío y es más fácil de manejar, explicó a CREA Gwendolyn Hulsegge, coordinadora de proyectos de conservación. Tras desprenderse del ganado menor, el establecimiento ubicado en el norte patagónico reorientó sus actividades productivas hacia un rodeo de 100 bovinos.

La enfermedad cutánea causada por el ácaro Psoroptes ovis destruye el vellón, genera severas lesiones y provoca cuantiosas pérdidas económicas. Según informes del INTA Bariloche, el clima gélido junto a la humedad alta favorece la propagación de este parásito en el territorio. Por esta razón, las majadas ovinas locales sufren un peligro epidemiológico continuo durante largos períodos del año.

El campo concentró su estrategia pecuaria en razas Angus y Hereford, con mayor preponderancia del primer conjunto. En abril de 2025, la vocera del predio confirmó un plantel de 120 vientres en explotación. La meta trazada contempla el incremento gradual del plantel vacuno mediante esquemas de reproducción propia.

¿Cómo la rotación de potreros incrementó el material orgánico en el terreno?

En 2014, el predio dividió su extensión en 20 sectores para estructurar los desplazamientos del ganado, según informó TN. La metodología buscó restringir la estancia de los animales en cada zona y facilitar el restablecimiento vegetal previo a una nueva entrada. Esa estrategia integró un esquema de manejo holístico que erradicó la permanencia prolongada en una misma superficie.

El plan corrigió un desequilibrio previo: los mallines sufrían un exceso de pastoreo, mientras la estepa permanecía subaprovechada, de acuerdo con CREA. "Compararon muestras obtenidas en 2014 y 2019 y registraron un incremento del 46% de materia orgánica", precisó Hulsegge. La cifra refleja el ajuste entre ambas evaluaciones, sin adjudicar el logro al reemplazo de ovejas por vacunos.

La supervisión abarca componentes adicionales del ecosistema. TNC señala que analiza la condición de la tierra, la vegetación, las fuentes hídricas y las especies invasoras para fundamentar sus decisiones. A su vez, impulsa investigación aplicada junto a instituciones sobre producción sostenible y cambio climático, por lo que el diagnóstico del establecimiento excede la métrica citada.