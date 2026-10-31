Últimos preparativos para recibir al papa León XIV en Perú: Guardia Suiza inspecciona escenarios en Chiclayo La delegación del Vaticano inspeccionará durante tres días los escenarios que visitará el papa León XIV en Lambayeque y Cajamarca, entre ellos las Pampas de Pimentel, Zaña y Santa Cruz de Succhabamba.

La avanzada del Vaticano inspeccionará Santa Cruz de Succhabamba y Zaña como parte de la ruta papal

La avanzada del Vaticano inspeccionará Santa Cruz de Succhabamba y Zaña como parte de la ruta papal Foto: Vatican News

A menos de dos semanas de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, una delegación de avanzada del Vaticano inspecciona los escenarios que formarán parte de su recorrido por el norte del país. La comisión, integrada por representantes de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, llegó a Chiclayo el viernes 30 de octubre y cumplirá una agenda de tres días para verificar las condiciones de seguridad, infraestructura y organización de las actividades previstas para el 13 y 14 de noviembre.

Las inspecciones comprenden espacios religiosos, instituciones educativas, instalaciones aeroportuarias y el terreno donde el pontífice presidirá una misa multitudinaria. También incluyen visitas a Zaña, en Lambayeque, y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

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El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, explicó que esta tercera visita permitirá comprobar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores coordinaciones con las autoridades e instituciones involucradas.

"Vienen a constatar todo lo que ya nos han dejado de tarea. Hemos estado trabajando arduamente, mañana, tarde y noche. Esta tercera visita es para revisar los últimos detalles y dar su visto bueno para recibir al Santo Padre", manifestó.

Inspección en Chiclayo y Santa Cruz

Durante la primera jornada, el viernes 30, la delegación inspeccionó la Base Aérea de Chiclayo, donde aterrizará el avión del pontífice. También visitó la capilla San Óscar Romero, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el colegio del mismo nombre y la sede de la Diócesis de Chiclayo.

Este sábado 31 de octubre, la comisión viajó en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Allí reconocerá los espacios destinados a la celebración de la misa y visitará la iglesia del Señor del Costado.

Luego retornará a Chiclayo para trasladarse a Zaña, localidad vinculada a la vida y misión pastoral de Santo Toribio de Mogrovejo. En ese lugar, inspeccionará la capilla del santuario dedicado al santo arzobispo de Lima.

Pampas de Pimentel, escenario de la misa multitudinaria

Uno de los puntos centrales de la agenda será las Pampas de Pimentel, donde el papa León XIV presidirá una celebración eucarística ante miles de peregrinos. La delegación tiene previsto llegar aproximadamente a las 15.30 horas para revisar el terreno y los espacios acondicionados para recibir a los asistentes.

La magnitud de la convocatoria convierte este lugar en uno de los principales desafíos logísticos de la visita. Por ello, la comisión verificará las condiciones del espacio y los aspectos organizativos necesarios para el desarrollo de la ceremonia.

A las 18.00 horas, la avanzada visitará el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, otro de los lugares considerados en el recorrido papal.

La delegación partirá a Lima el domingo

El domingo 1 de noviembre, la comisión inspeccionará la Catedral Santa María de Chiclayo a las 10.30 horas. Una hora después, sostendrá una reunión de cierre para evaluar los resultados de las visitas.

Tras el almuerzo, se trasladará al aeropuerto de Chiclayo. Su vuelo hacia Lima está previsto para las 17.00 horas, con llegada a las 18.15 horas.

Según monseñor Farfán, la delegación continuará luego su recorrido internacional hacia Uruguay y Argentina.

Estas inspecciones forman parte de las coordinaciones entre la Santa Sede, la Iglesia y las instituciones peruanas para la visita del papa León XIV a Lambayeque, programada para el 13 y 14 de noviembre.