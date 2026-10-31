Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Últimos preparativos para recibir al papa León XIV en Perú: Guardia Suiza inspecciona escenarios en Chiclayo

La delegación del Vaticano inspeccionará durante tres días los escenarios que visitará el papa León XIV en Lambayeque y Cajamarca, entre ellos las Pampas de Pimentel, Zaña y Santa Cruz de Succhabamba.

La avanzada del Vaticano inspeccionará Santa Cruz de Succhabamba y Zaña como parte de la ruta papal
La avanzada del Vaticano inspeccionará Santa Cruz de Succhabamba y Zaña como parte de la ruta papalFoto: Vatican News
Por
google iconLa República en Google

A menos de dos semanas de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, una delegación de avanzada del Vaticano inspecciona los escenarios que formarán parte de su recorrido por el norte del país. La comisión, integrada por representantes de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, llegó a Chiclayo el viernes 30 de octubre y cumplirá una agenda de tres días para verificar las condiciones de seguridad, infraestructura y organización de las actividades previstas para el 13 y 14 de noviembre.

Las inspecciones comprenden espacios religiosos, instituciones educativas, instalaciones aeroportuarias y el terreno donde el pontífice presidirá una misa multitudinaria. También incluyen visitas a Zaña, en Lambayeque, y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, explicó que esta tercera visita permitirá comprobar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores coordinaciones con las autoridades e instituciones involucradas.

Puedes ver

Papa León XIV: preparan despliegue de más de 150 ambulancias y 192 puntos de hidratación en las sedes que visitará en Perú

lr.pe

"Vienen a constatar todo lo que ya nos han dejado de tarea. Hemos estado trabajando arduamente, mañana, tarde y noche. Esta tercera visita es para revisar los últimos detalles y dar su visto bueno para recibir al Santo Padre", manifestó.

Inspección en Chiclayo y Santa Cruz

Durante la primera jornada, el viernes 30, la delegación inspeccionó la Base Aérea de Chiclayo, donde aterrizará el avión del pontífice. También visitó la capilla San Óscar Romero, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el colegio del mismo nombre y la sede de la Diócesis de Chiclayo.

Este sábado 31 de octubre, la comisión viajó en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Allí reconocerá los espacios destinados a la celebración de la misa y visitará la iglesia del Señor del Costado.

Luego retornará a Chiclayo para trasladarse a Zaña, localidad vinculada a la vida y misión pastoral de Santo Toribio de Mogrovejo. En ese lugar, inspeccionará la capilla del santuario dedicado al santo arzobispo de Lima.

Puedes ver

Papa León XIV en Perú: aeropuertos de Cusco y Pucallpa ampliarán sus operaciones a 24 horas

lr.pe

Pampas de Pimentel, escenario de la misa multitudinaria

Uno de los puntos centrales de la agenda será las Pampas de Pimentel, donde el papa León XIV presidirá una celebración eucarística ante miles de peregrinos. La delegación tiene previsto llegar aproximadamente a las 15.30 horas para revisar el terreno y los espacios acondicionados para recibir a los asistentes.

La magnitud de la convocatoria convierte este lugar en uno de los principales desafíos logísticos de la visita. Por ello, la comisión verificará las condiciones del espacio y los aspectos organizativos necesarios para el desarrollo de la ceremonia.

A las 18.00 horas, la avanzada visitará el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, otro de los lugares considerados en el recorrido papal.

La delegación partirá a Lima el domingo

El domingo 1 de noviembre, la comisión inspeccionará la Catedral Santa María de Chiclayo a las 10.30 horas. Una hora después, sostendrá una reunión de cierre para evaluar los resultados de las visitas.

Tras el almuerzo, se trasladará al aeropuerto de Chiclayo. Su vuelo hacia Lima está previsto para las 17.00 horas, con llegada a las 18.15 horas.

Según monseñor Farfán, la delegación continuará luego su recorrido internacional hacia Uruguay y Argentina.

Estas inspecciones forman parte de las coordinaciones entre la Santa Sede, la Iglesia y las instituciones peruanas para la visita del papa León XIV a Lambayeque, programada para el 13 y 14 de noviembre.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Caso Manta y Vilca: Corte Suprema confirma condena a siete militares por violaciones sexuales contra mujeres

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

Sociedad

Papa León XIV: preparan despliegue de más de 150 ambulancias y 192 puntos de hidratación en las sedes que visitará en Perú

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 31 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Allanan inmuebles en Lima y Callao por red que habría recibido US$231.969 de fraudes en siete países y usado Binance

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso Manta y Vilca: Corte Suprema confirma condena a siete militares por violaciones sexuales contra mujeres

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

Procurador del JNE denuncia a López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones de connotación sexual contra Burneo