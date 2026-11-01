La participación anticipada refleja una movilización significativa, especialmente entre los latinos, quienes han aumentado su voto un 80%

La participación anticipada refleja una movilización significativa, especialmente entre los latinos, quienes han aumentado su voto un 80% AFP

Más de 51 millones de personas han votado de forma anticipada en Estados Unidos para las elecciones de medio mandato del próximo martes 3 de noviembre, una cifra que supera los 46 millones registrados antes de los comicios de 2022. Los datos del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida muestran un aumento de la participación previo a la jornada electoral, con más de la mitad de las papeletas emitidas de manera presencial.

Del total contabilizado, 28.133.515 votos corresponden a sufragios depositados en centros habilitados, mientras que el resto son papeletas enviadas por correo y devueltas a las autoridades electorales. Además, cerca de 40 millones de boletas postales solicitadas todavía no habían sido entregadas, por lo que podrían incorporarse al registro de participación anticipada.

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El incremento se produce en una contienda que definirá la composición del Congreso y el control del Senado durante la segunda mitad del mandato presidencial de Donald Trump. La movilización del electorado latino, las disputas en estados competitivos y los enfrentamientos sobre las reglas de votación forman parte de los principales temas de estas elecciones legislativas 2026.

El voto latino aumenta un 80% respecto a 2022

La participación anticipada de los hispanos supera los 5,2 millones de votantes, un crecimiento superior al 80% frente a las elecciones de medio término de 2022, de acuerdo con cifras difundidas por la organización Voto Latino. El aumento refleja una mayor movilización de este sector del electorado antes de la jornada oficial.

La presidenta de la organización, María Teresa Kumar, describió el alcance de esta participación durante una conferencia virtual. "No estamos viendo un goteo. Es el tsunami que Voto Latino venía pronosticando. Los votantes latinos están acudiendo a sufragar de forma anticipada porque saben exactamente lo que está en juego: no es un debate abstracto, es absolutamente personal", afirmó.

Otro asunto presente en la campaña es el derecho al voto femenino. La escritora Tia Levings relató a EFE que, durante su matrimonio dentro de una comunidad cristiana fundamentalista, su esposo decidió que solo él podía votar en representación del hogar.

Levings advirtió sobre las propuestas de sustituir el sufragio individual por un único voto familiar encabezado por los hombres. La profesora Juliet Williams, de la Universidad de California en Los Ángeles, recordó que eliminar la Enmienda 19, que reconoce el derecho de las mujeres a votar desde 1920, requeriría el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

Trump intensifica su campaña ante la disputa por el Senado

A dos días de los comicios, Donald Trump programó dos mítines en Dubuque, Iowa, y Salina, Kansas, como parte del cierre de su campaña. Ambos estados respaldaron al republicano en 2024, pero ahora concentran disputas por escaños del Senado que pueden influir en el control de la cámara alta.

En Iowa se habían emitido más de 430.000 votos anticipados hasta el sábado por la mañana. Los demócratas registrados representaban el 46% de esas papeletas, frente al 34% de los republicanos. Sin embargo, la proporción de sufragios anticipados republicanos había aumentado alrededor de tres puntos respecto al mismo periodo de 2022.

Kansas acumulaba más de 420.000 votos antes de la jornada electoral. Allí, los republicanos conservaban una ventaja, aunque menor que en las anteriores elecciones legislativas. Los datos de Catalist muestran que la proporción demócrata había crecido seis puntos frente a 2022, mientras que la republicana había caído ocho puntos.

Georgia y otros estados concentran la batalla electoral

Georgia ocupa un lugar central en la disputa por el Congreso. Trump ganó este estado en 2024 por unos 115.000 votos, después de que Joe Biden se impusiera en 2020 por apenas 12.000. Para estas elecciones, los demócratas buscan conservar el escaño del senador Jon Ossoff, quien se enfrenta al republicano Mike Collins.

La campaña también incluye la contienda por la gobernación entre Keisha Lance Bottoms y Rick Jackson. Mientras tanto, los partidos concentran sus esfuerzos en movilizar al electorado afroamericano, que representa más del 30% de la población estatal.

Barack Obama participó en un mitin en Atlanta para respaldar a los demócratas. Patricia, una votante afroamericana que asistió al acto, destacó la figura del expresidente y cuestionó a la actual administración. "Obama representa esperanza, fe y clase. Es el mejor de los mejores; lo que tenemos ahora es basura", declaró a EFE.

Georgia ya había superado los 2,3 millones de votos anticipados, por encima del máximo registrado durante las legislativas de 2022. El coste de la vida y el precio de la gasolina, afectados por la guerra de Irán, también ocupan un lugar destacado en la campaña.

California y el Gobierno Trump chocan por el voto por correo

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó un nuevo intento de la administración Trump para apartar más de 20.000 papeletas de California ante sospechas de que algunos votantes podrían no ser ciudadanos estadounidenses.

La decisión, adoptada por dos votos contra uno, representó una segunda derrota judicial para el Ejecutivo republicano en una semana. Los jueces respaldaron la resolución de un tribunal federal que rechazó separar los sufragios postales para comprobar la ciudadanía de quienes los emitieron.

En su fallo, el panel recordó que la Constitución estadounidense concede a los estados competencias sobre la organización de sus procesos electorales. "Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales", señalaron los magistrados.

El Departamento de Justicia había interpuesto la demanda el 15 de octubre, después de identificar junto con el Departamento de Seguridad Nacional a más de 20.000 personas que consideraba posibles votantes no ciudadanos. California cuestionó la fiabilidad de esos registros y advirtió que separar las papeletas podía provocar retrasos y poner en riesgo sufragios legítimos.

En respuesta a las medidas federales, el gobernador Gavin Newsom anunció el despliegue de abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado para "proteger cada voto". La disputa se desarrolla en medio de las tensiones entre Sacramento y la Casa Blanca por los procedimientos de votación y el control de las elecciones.