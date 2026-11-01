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Sociedad

Llegan al Perú dos papamóviles para la visita del papa León XIV: así son los vehículos que recorrerán 5 ciudades

Los vehículos especiales arribaron al país procedentes de Brasil en un vuelo de Latam Cargo. Serán utilizados durante la visita del sumo pontífice, programada del 11 al 16 de noviembre.

Dos papamóviles ya están en Perú para la visita del papa León XIV, llegando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 1 de noviembre desde Brasil.
Dos papamóviles ya están en Perú para la visita del papa León XIV, llegando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 1 de noviembre desde Brasil. | Difusión
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Dos papamóviles que trasladarán al papa León XIV durante su próxima visita al Perú ya se encuentran en territorio nacional. Las unidades llegaron la mañana de este domingo 1 de noviembre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedentes de Brasil, en un vuelo de Latam Cargo.

Los vehículos fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien participó en la recepción de las unidades especiales que acompañarán al pontífice durante sus actividades oficiales en el país.

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Los papamóviles fueron fabricados en Brasil por la empresa General Motors, bajo las especificaciones establecidas por el Vaticano.

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¿Cómo son los papamóviles que utilizará León XIV en el Perú?

Se trata de dos camionetas Chevrolet Colorado, acondicionadas especialmente para facilitar el traslado del papa León XIV durante sus recorridos y encuentros con los fieles.

Cada vehículo tiene un peso aproximado de tres toneladas. Además, las unidades llegaron desarmadas al Perú y próximamente serán ensambladas para quedar listas antes del inicio de la visita pontificia.

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Visita del papa León XIV al Perú será del 11 al 16 de noviembre

El papa León XIV llegará al Perú entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, como parte de una agenda que contempla actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

Durante su permanencia se espera la participación de miles de fieles en las distintas actividades religiosas programadas. Los papamóviles permitirán que el sumo pontífice pueda desplazarse y mantener contacto con los asistentes durante sus recorridos públicos

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