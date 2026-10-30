El papa León XIV vota por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos en unos comicios macados por la guerra La participación electoral de León XIV marca un precedente en la historia del papado. El historiador británico Michael Walsh afirmó que no tiene constancia de que otro pontífice haya votado en unas elecciones democráticas y laicas.

El papa León XIV participó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y se convirtió en el primer pontífice con un voto conocido

El papa León XIV participó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y se convirtió en el primer pontífice con un voto conocido AFP

El papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre de 2026. La oficina de prensa del Vaticano confirmó que el pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, envió su papeleta a Chicago, donde nació y mantiene su registro electoral. El hecho supone la primera participación conocida y confirmada de un papa en unos comicios estadounidenses.

El Vaticano explicó que el Santo Padre conserva la ciudadanía estadounidense y ha ejercido su derecho al sufragio siempre que tuvo la oportunidad. La institución también precisó que el pontífice votó durante sus años de residencia en Perú, donde vivió más de dos décadas como sacerdote misionero y obispo.

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En su comunicado, la Santa Sede destacó la importancia del hecho. "El Santo Padre expresa su convicción en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", señaló la oficina de prensa.

Primer pontífice en votar en elecciones de EE. UU.

La actuación de León XIV marca un precedente en el recorrido del papado. Michael Walsh, historiador británico y autor de varios libros sobre los pontífices, afirmó a CNN que no tiene constancia de que un papa haya votado antes en unas elecciones democráticas y laicas.

La información sobre el sufragio del pontífice trascendió inicialmente a través del diario Chicago Sun-Times. Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, confirmó que Robert Prevost figuraba entre las personas que solicitaron una papeleta para votar por correo. Según el medio, el papa presentó la solicitud desde el Vaticano el 3 de octubre.

Su registro electoral corresponde a New Lenox, un suburbio de Chicago donde vive su hermano John. Los datos de Illinois también muestran que Prevost participó en distintas elecciones generales y primarias a lo largo de los años. En estas últimas solicitó papeletas republicanas y demócratas, aunque los documentos no identifican a los candidatos por los que votó.

León mantiene diferencias con Donald Trump

El voto del papa se produce en medio de sus desacuerdos con el presidente Donald Trump sobre la guerra de Irán y las restricciones migratorias de Estados Unidos. León XIV ha criticado la ofensiva militar que Washington e Israel iniciaron contra la república islámica el 28 de febrero y ha defendido su derecho a pronunciarse sobre el conflicto.

Trump, por su parte, cuestionó las posiciones del pontífice y afirmó que sus declaraciones ponen "en peligro a muchos católicos y a muchas personas". El mandatario también sostuvo que, si dependiera del papa, "estaría bien que Irán tenga un arma nuclear".

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV ha llamado a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre los acontecimientos políticos y sociales. En una audiencia general celebrada en el Vaticano el 2 de septiembre, pidió a los fieles que no siguieran indiferentes ante las injusticias y la violencia.

"No podemos permanecer como espectadores pasivos; al contrario, debemos escuchar con el corazón, dejarnos interpelar y comprometernos", expresó el pontífice.

El Congreso se juega su equilibrio entre republicanos y demócratas

Las elecciones de medio mandato determinarán qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos durante la segunda mitad del periodo presidencial de Trump. Los comicios renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. Además, los ciudadanos elegirán gobernadores en 36 estados.

Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras, aunque su ventaja es estrecha. En la Cámara de Representantes cuentan con 218 escaños, mientras que en el Senado disponen de 53. Si los demócratas recuperan una de las dos instituciones, tendrán mayor capacidad para bloquear las iniciativas del Gobierno y abrir investigaciones sobre su gestión.

La economía, el costo de la vivienda, los alimentos, el combustible y la atención médica figuran entre las principales preocupaciones de los votantes. La inmigración también ocupa un lugar central en la campaña, al igual que los efectos de los aranceles comerciales y las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

El resultado del 3 de noviembre servirá, además, como referencia para medir el respaldo ciudadano a Trump y anticipar los posibles movimientos de los partidos de cara a las elecciones presidenciales de 2028.