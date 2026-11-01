Mirtha Vásquez descarta ruptura en Ahora Nación tras renuncias de vocerías

La senadora Mirtha Vásquez descartó que exista una ruptura en la interna de Ahora Nación tras las renuncias de César Holguín e Indira Huilca a las vocerías del partido.

“En este momento, dado que las fuerzas políticas recién estamos iniciando el periodo parlamentario, existe un proceso en el que necesitamos ordenamos. No hay una ruptura, pero lo que sí hay es algunas situaciones en las que no se coincide. Estamos buscando mecanismo para tener una convivencia adecuada dentro de la bancada”, dijo.

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Añadió que en Buen Gobierno se ha retirado un parlamentario, pero que, a la fecha, no se ha sumado al oficialismo.

“Vamos viendo cómo se recomponen las fuerzas. Espero lleguemos a un momento en el que los representantes, tanto diputados y senadores, valoren cuál es el mandato que les han dado sus votantes y se puedan mantener consecuentes con lo que ofrecieron al momento de postular”, añadió.

Sobre el senador Jorge Gavidia, quien renunció a Buen Gobierno, dijo: “Tengo entendido que no hay algún acercamiento a Ahora Nación. No se nos ha informado nada. Por tanto, creo que no se ha producido. Descarto eso”.

Resaltó que César Holguín no ha renunciado a la bancada ni al partido político, sino solo a la vocería.

“En Ahora Nación se busca llegar a entendimiento de manera que permita hacer valer nuestras posiciones”, anotó.

Explicó que la discrepancia se debió a la postura sobre el pedido de facultades: “Hubo dos corrientes. Una que opinaba otorgar las facultades y otra que había un riesgo m uy alto”. Aclaró que considera que no se trata de una discrepancia de principios.

Sobre denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi

La senadora también se refirió a la denuncia que presentó junto a la diputada Indira Huilca (Ahora Nación) y el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú) contra el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

Vásquez sostuvo que, durante los últimos años, Rospigliosi habría utilizado su poder político para cuestionar decisiones jurisdiccionales y promover acciones contra magistrados por el contenido de sus resoluciones, particularmente cuando estos han recurrido al control difuso para inaplicar normas que consideran contrarias a la Constitución.

Como sustento de su cuestionamiento, la senadora señaló que, entre 2025 y 2026, Rospigliosi denunció a seis jueces y una fiscal, solicitando su destitución. Según afirmó, los magistrados fueron denunciados por ejercer el control difuso.

“Estos últimos años, aprovechando su poder político, lo que ha hecho básicamente es ejercer presión, intimidación, denunciar a jueces y fiscales por el contenido de sus decisiones cuando han aplicado, por ejemplo, el control difuso”, manifestó.

La parlamentaria consideró que estas acciones constituyen una vulneración de la independencia de poderes y una infracción grave de la Constitución. Asimismo, advirtió que las denuncias contra los magistrados pueden generar un efecto de intimidación en el sistema de justicia.

“Muchos jueces y fiscales que se han visto amenazados prefieren no establecer lo que dice el derecho internacional, sino que se han visto obligados a aplicar una serie de leyes inconstitucionales promovidas por el mismo señor Rospigliosi que generan impunidad”, cuestionó.