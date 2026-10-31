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Sociedad

Papa León XIV: preparan despliegue de más de 150 ambulancias y 192 puntos de hidratación en las sedes que visitará en Perú

La visita del papa León XIV al Perú contará con un operativo completo de salud, hidratación y conectividad para atender a 3,4 millones de fieles en diversas ciudades del país.

Se desplegarán 4,111 trabajadores de salud y 93 puestos médicos avanzados para garantizar la atención sanitaria durante la visita del Sumo Pontífice en sus actividades programadas.
Se desplegarán 4,111 trabajadores de salud y 93 puestos médicos avanzados para garantizar la atención sanitaria durante la visita del Sumo Pontífice en sus actividades programadas.Foto: composición LR/Difusión
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La visita del papa León XIV al Perú contará con un operativo de atención médica, hidratación y conectividad en Lima y otras ciudades del país, donde se prevé la asistencia de aproximadamente 3,4 millones de personas. El Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y otras instituciones coordinan las medidas para atender a los fieles durante las actividades programadas en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Cajamarca, Pucallpa y Cusco.

El plan de preparación contempla 4.111 recursos humanos, más de 150 ambulancias, 93 puestos médicos de avanzada y 192 puntos de hidratación. A estas acciones se sumarán el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, además de infraestructura tecnológica para mantener la comunicación en los espacios donde se desarrollarán las actividades del sumo pontífice.

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Minsa desplegará 4,111 trabajadores de salud y más de 150 ambulancias

Julio Mijichich Loli, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, detalló que el sector dispondrá de personal especializado para cubrir las necesidades sanitarias durante la visita papal. Entre los recursos previstos figuran 93 puestos médicos de avanzada, destinados a brindar atención en los lugares de concentración de asistentes, y más de 150 ambulancias para responder ante posibles emergencias.

El operativo también incluirá a 1,950 brigadistas y 192 puntos de hidratación, distribuidos en las sedes contempladas en la agenda del papa León XIV. El soporte aéreo estará a cargo de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional, como parte de la coordinación entre las instituciones responsables de la respuesta ante incidentes.

Por su parte, el Indeci informó que trabaja con las entidades de primera respuesta para organizar la atención de emergencias. Walter González Espinoza, especialista en gestión del riesgo de desastres de esta institución, explicó que se establecerá un sistema de comando de incidentes para coordinar las acciones de autoridades y organismos en cada escenario. Además, anunció un simulacro para el 4 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, donde se evaluará la capacidad de respuesta.

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Visita papal: donarán más de cuatro millones de botellas de agua y reforzarán la conectividad en las sedes

La hidratación de los asistentes también contará con apoyo del sector privado. Hans Añaños, gerente general de Industrias San Miguel Perú-Chile, anunció que la compañía entregará gratuitamente más de cuatro millones de botellas de agua de su marca Loa en los lugares que visite León XIV. Los envases tendrán una presentación conmemorativa por la llegada del pontífice.

La iniciativa busca abastecer a los fieles que participarán en las actividades religiosas, ante las condiciones de temperatura y los riesgos vinculados con la exposición al calor. Esta contribución se incorporará a los 192 puntos de hidratación contemplados en el plan sanitario.

En materia de telecomunicaciones, Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú (Movistar), informó que la empresa instalará infraestructura y tecnología para reforzar los servicios móviles y fijos. La cobertura comprenderá los espacios incluidos en el recorrido papal, así como las salas de prensa de Lima y Lambayeque, con el propósito de facilitar las transmisiones y el trabajo periodístico.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, señaló que las sedes también dispondrán de servicios de salud, agua y conexión. Asimismo, planteó que el recorrido del pontífice sea una ocasión para promover la fraternidad y la reconciliación entre los ciudadanos, en línea con el mensaje de unión recogido en la encíclica Fratelli tutti, del papa Francisco.

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