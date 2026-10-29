Elecciones intermedias en Estados Unidos: qué son y cómo funcionan los comicios de mitad de mandato EE. UU. renovará el Congreso y varias gobernaciones, en una jornada que podría cambiar el equilibrio de poder.

Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias el martes 3 de noviembre y determinará quién tendrá el control del Congreso durante los próximos años. A diferencia de las presidenciales, en estos comicios no se elige al ocupante de la Casa Blanca, sino a los representantes de las dos cámaras del Poder Legislativo, además de gobernadores y otros cargos estatales y locales.

Las llamadas 'midterms' también funcionan como una evaluación a la administración de Donald Trump. El resultado puede facilitar o complicar la agenda del presidente, dependiendo de si los republicanos conservan la mayoría en el Congreso o si los demócratas consiguen recuperarla.

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¿Qué son las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Los comicios reciben dicho nombre porque se celebran exactamente a mitad del camino entre dos elecciones presidenciales. En Estados Unidos tienen lugar cada cuatro años, dos años después de los comicios en los que se elige al presidente.

En 2026, los ciudadanos acudirán nuevamente a las urnas para renovar el Congreso. Estas elecciones tienen especial importancia porque permiten determinar qué partido controlará las dos cámaras durante los siguientes dos años.

Además de decidir la composición del Legislativo federal, los votantes elegirán gobernadores en 36 estados y, dependiendo del lugar, otros cargos estatales y locales.

Las midterms también suelen interpretarse como un indicador del respaldo que tiene el presidente. "Las elecciones de mitad de legislatura son a menudo un referéndum sobre el presidente y el partido que está actualmente en el poder", explicó en 2022 J. Miles Coleman, analista electoral del Centro de Política de la Universidad de Virginia.

¿Qué se elige en las elecciones de mitad de mandato?

La Cámara de Representantes se renueva por completo. Los estadounidenses votarán por los 435 representantes con derecho a voto, cada uno de los cuales ocupa un distrito electoral determinado principalmente por la población.

Los representantes tienen mandatos de dos años, por lo que sus escaños se someten a votación tanto en las elecciones presidenciales como en las intermedias.

El Senado funciona de otra manera. Está compuesto por 100 senadores, dos por cada uno de los 50 estados, sin importar el tamaño o la población de cada territorio. Como sus mandatos duran seis años, el Senado se renueva aproximadamente por tercios cada dos años.

En las elecciones de 2026 estarán en juego 35 escaños del Senado. Por eso, a diferencia de la Cámara de Representantes, no todos los estados votarán por un senador en esta ocasión.

¿También se eligen gobernadores y cargos locales?

Sí. Las elecciones intermedias no se limitan al Congreso. En esta ocasión, los ciudadanos de 36 estados elegirán a sus gobernadores o gobernadoras, cuyos mandatos suelen durar cuatro años.

Estos cargos tienen una influencia importante sobre la vida cotidiana porque numerosas decisiones se toman a nivel estatal. Entre ellas se encuentran asuntos como la educación, la legislación sobre el aborto y la organización de las propias elecciones.

Dependiendo del estado, también pueden estar en juego cargos locales como alcaldes, alguaciles, jueces, miembros de consejos escolares y responsables de determinadas comisiones. Por ello, una misma jornada electoral puede definir autoridades con competencias muy diferentes.

¿Quién controla actualmente el Congreso de Estados Unidos?

Los republicanos, el partido de Donald Trump, tienen actualmente la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aunque su ventaja es reducida.

En la Cámara hay 218 republicanos, 214 demócratas y un representante independiente que suele votar con los republicanos, mientras que existen dos escaños vacantes.

En el Senado hay 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes que suelen votar junto al bloque demócrata. En caso de un empate de 50-50, el vicepresidente tiene el voto decisivo. Por esa razón, el republicano JD Vance puede inclinar la balanza actualmente. Los demócratas buscan cambiar esta situación en las elecciones del 3 de noviembre.

¿Por qué las elecciones intermedias son importantes para Trump?

Aunque el presidente tiene amplias facultades y puede adoptar determinadas medidas mediante órdenes ejecutivas, muchas decisiones necesitan la aprobación del Congreso.

Por eso, mantener la mayoría republicana en las dos cámaras facilitaría a Trump impulsar su programa político. Si los demócratas recuperan una de las cámaras, o incluso ambas, el presidente tendría mayores dificultades para aprobar determinadas iniciativas.

El Congreso también ejerce funciones de control sobre el Gobierno. El Senado, por ejemplo, puede interrogar a miembros de la Administración, investigar la gestión de agencias federales y confirmar o rechazar determinados nombramientos presidenciales.

Por lo tanto, las midterms pueden convertirse en un importante contrapeso al poder presidencial.

¿Qué dicen las proyecciones sobre las elecciones de 2026?

Los demócratas comenzaron la campaña con la expectativa de recuperar la Cámara de Representantes y con mayores dudas sobre sus posibilidades en el Senado. Sin embargo, distintas proyecciones fueron mostrando un escenario cada vez más favorable para el partido.

El 13 de octubre, Decision Desk HQ, una web encargada de informar de los resultados en tiempo real, estimaba que los demócratas tenían un 77% de probabilidades de recuperar la Cámara y un 56% de hacerse con el control del Senado. También calculaba un 54% de posibilidades de que consiguieran ambas cámaras.

Las proyecciones del sitio web de análisis de encuestas FiftyPlusOne eran todavía más favorables: otorgaban a los demócratas un 99% de probabilidades de controlar la Cámara y un 72% de conquistar el Senado.

Estas cifras son proyecciones, no resultados, y muestran que la disputa por el control del Congreso llega abierta a la jornada electoral. En la Cámara, los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para alcanzar la mayoría de 218 representantes. En el Senado, también necesitan cuatro escaños adicionales para superar la actual ventaja republicana.

La atención estará puesta, entre otras contiendas, en distritos de Iowa, Virginia y Montana, así como en la reñida carrera por el Senado en Texas entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton.