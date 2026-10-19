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Emiten en Estados Unidos una nueva orden de arresto contra el exlíder cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas

La acusación de Florida es independiente de la presentada por el gobierno de EE. UU. el 20 de mayo, referente al asesinato de cuatro ciudadanos floridenses.

Uthmeier destacó que Florida exigirá justicia por el asesinato de cuatro ciudadanos en 1996. Foto: AFP.
Uthmeier destacó que Florida exigirá justicia por el asesinato de cuatro ciudadanos en 1996. Foto: AFP.
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Una nueva orden de arresto contra el exlíder cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate fue anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier. Según se reveló, la acusación es independiente de la que hizo el gobierno de EE. UU. el 20 de mayo.

"Ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos, y Florida nunca dejará de exigir responsabilidades por esa conspiración comunista", dijo Uthmeier en un comunicado citado por el mismo medio.

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Ante el panorama de doble procedimiento, el fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el sistema judicial permite que tanto el gobierno federal como los estados procesen las violaciones a sus respectivas leyes. "Eso significa dos procesos judiciales separados, cada uno por cuenta propia", especificó.

Miami Herald confirmó la colaboración de la Oficina de la Fiscalía Estatal del Fiscal General de Florida y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para la obtención de la orden judicial firmada el viernes por el juez presidente del Tribunal 11.° Circuito Judicial.

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Respaldo interno

Tras el anuncio, la comisionada del condado de Miami-Dade Natalie Milian Orbis emitió un comunicado de respaldo en el que aplaudió la orden de arresto contra la figura dictatorial de 95 años.

"Durante 30 años se ha escudado tras una dictadura y ha desafiado al mundo a que haga algo al respecto. Hoy Florida ha respondido", declaró Orbis en su pronunciamiento. "Ahora hay una orden de arresto con su nombre, y ningún régimen, ninguna frontera, ni ningún año podrá borrar su sangre de las manos", añadió.

Cabe recordar que la acusación se remonta a los hechos sucedidos el 24 de febrero de 1996, cuando un caza de la Fuerza Aérea cubana derribó dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, lo que causó la muerte de cuatro personas: Armando Alejandre Jr., Carlos A. Costa, Mario M. de la Peña y Pablo Morales.

Las cuatro víctimas también fueron mencionadas por Orbis, quien aseguró que las familias "han esperado tres décadas por este día" y elevó su indignación bajo la frase: "Miami nunca los olvidó, Florida no los olvidó, y Raúl Castro nunca debe olvidar que vamos por ellos".

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