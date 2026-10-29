Los latinos de Texas reconsideran su apoyo a Trump por las redadas migratorias y el costo de vida Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre se desarrollan en un contexto de descontento por las políticas migratorias y las dificultades económicas en Estados Unidos. Los demócratas buscan recuperar terreno entre los votantes latinos, un sector que apoyó a Donald Trump en 2024.

En el sur de Texas, las redadas migratorias y el aumento de las dificultades económicas han generado descontento entre un sector de la población latina que apoyó a Donald Trump en 2024. De cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, el Partido Demócrata intenta recuperar terreno en una región donde el republicano ganó en los cuatro condados del Valle del Río Grande, con porcentajes de hasta el 56%.

La preocupación por las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el costo de vida y el acceso a la salud y los alimentos ocupa un lugar central en la campaña. Para algunos votantes, las promesas republicanas no se tradujeron en mejoras con respecto a sus familias y negocios. El resultado de estas elecciones legislativas de 2026 definirá la composición de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones.

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El costo de vida impulsa el descontento con los republicanos

Benny Meléndez, un empresario texano hijo de padres mexicanos, votó por Trump en 2024 como forma de castigar al entonces presidente Joe Biden, a quien reprochaba su gestión de la frontera y la falta de una reforma migratoria. Sin embargo, las operaciones del ICE han afectado a sus trabajadores y retrasado varias de sus obras.

"Castigamos al demócrata votando por el republicano. Pero los republicanos nos traicionaron, entonces por eso también los vamos a castigar votando demócrata ahora", afirmó Meléndez a la agencia AFP. Además, advirtió que los partidos pueden perder poder político si perjudican a las comunidades hispanas.

El malestar económico también aparece en Arizona, donde los recortes del programa federal de asistencia alimentaria SNAP dejaron sin cobertura a más de 465.000 beneficiarios, incluidos 200.000 niños. Christine, una jubilada de 67 años, explicó que la reducción de la ayuda complicó la alimentación de los dos menores a su cargo. "El gobierno de Trump no se preocupa por la gente", lamentó.

Los demócratas buscan recuperar terreno en Texas

En Weslaco, unas 8.000 personas acudieron a un acto de campaña de James Talarico, candidato al Senado; Gina Hinojosa, aspirante a gobernadora, y Bobby Pulido, postulante a la Cámara de Representantes. Los tres promueven un plan centrado en las dificultades económicas y las oportunidades, por encima de las disputas culturales.

"Mi agenda es volver a lo esencial. No estas guerras culturales, no es atacar a diferentes grupos de texanos. Es impulsarlos y ofrecerles oportunidades y prosperidad", declaró Hinojosa.

Talarico afronta una contienda reñida contra Ken Paxton, fiscal general de Texas, en una carrera que podría influir en el control del Senado de Estados Unidos. La campaña demócrata busca atraer a votantes latinos preocupados por las políticas migratorias y la situación económica.

Voto anticipado récord: 5,1 millones en Texas

Más de 5,1 millones de personas habían votado anticipadamente en Texas hasta el 27 de octubre, equivalentes al 26,8% de los electores registrados, de acuerdo con la Secretaría de Estado. Los demócratas destacan esta participación, aunque el dato no determina por sí solo qué partido resultará favorecido.

Las organizaciones latinas también advierten sobre el temor que puede provocar la posible presencia de agentes federales en los centros electorales. Vianey Preciado, directora en Texas de Poder Latinx, pidió que los ciudadanos no permitan que la presencia policial les impida ejercer su derecho al voto.

Migrantes varados en Tijuana rehacen su vida en México

Las restricciones migratorias de Trump también han cambiado los planes de quienes buscaban llegar a Estados Unidos. Milko García, venezolano de 29 años, tenía una cita para solicitar asilo el 22 de enero de 2025, pero el Gobierno estadounidense eliminó dos días antes el mecanismo CBP One, que permitía gestionar estos trámites.

García se quedó en Tijuana, donde trabaja como agente inmobiliario, y descartó por ahora comenzar de nuevo en Estados Unidos. "Se me han presentado buenas oportunidades y me siento cómodo en México", explicó.

La venezolana Heiri Maya, de 27 años, tampoco logró acceder al mecanismo migratorio. Tras trabajar en turismo y vender comida, abrió un pequeño restaurante en Tijuana. Una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones realizada en 2025 indicó que el 45% de los entrevistados en la zona decidió establecerse en México.