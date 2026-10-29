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Sociedad

San Martín de Porres: asesinan a hombre mientras compraba repuestos para su auto en la avenida Perú

Los atacantes, que se desplazaban en una camioneta roja, dispararon en múltiples ocasiones, dejando a la víctima con ocho impactos de bala. El agraviado fue identificado como David Joel Millones Huamaní, de 35 años.

Hombre fue asesinado en San Martín de Porres
Hombre fue asesinado en San Martín de PorresComposición LR / Difusión
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Un hombre murió luego de ser atacado a balazos la tarde de este jueves 29 de octubre, mientras compraba repuestos para su auto en la cuadra 39 de la avenida Perú, a la altura del jirón Huaraz, en el distrito de San Martín de Porres.

Según información preliminar, los atacantes llegaron a bordo de una camioneta de color rojo y dispararon en reiteradas ocasiones contra la víctima, identificada como David Joel Millones Huamaní (35), quien recibió ocho impactos de bala. Tras el ataque, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

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Hombre fue evacuado, pero no logró sobrevivir

El hombre fue auxiliado por efectivos de la comisaría de Barboncito y trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia. Sin embargo, falleció luego de llegar al establecimiento de salud.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Peritos de Criminalística realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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