San Martín de Porres: asesinan a hombre mientras compraba repuestos para su auto en la avenida Perú Los atacantes, que se desplazaban en una camioneta roja, dispararon en múltiples ocasiones, dejando a la víctima con ocho impactos de bala. El agraviado fue identificado como David Joel Millones Huamaní, de 35 años.

Un hombre murió luego de ser atacado a balazos la tarde de este jueves 29 de octubre, mientras compraba repuestos para su auto en la cuadra 39 de la avenida Perú, a la altura del jirón Huaraz, en el distrito de San Martín de Porres.

Según información preliminar, los atacantes llegaron a bordo de una camioneta de color rojo y dispararon en reiteradas ocasiones contra la víctima, identificada como David Joel Millones Huamaní (35), quien recibió ocho impactos de bala. Tras el ataque, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

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Hombre fue evacuado, pero no logró sobrevivir

El hombre fue auxiliado por efectivos de la comisaría de Barboncito y trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia. Sin embargo, falleció luego de llegar al establecimiento de salud.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Peritos de Criminalística realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.