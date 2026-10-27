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Donald Trump aceptará el resultado de las elecciones de medio mandato en EE.UU. si los comicios son "limpios"

Las encuestas indican que los demócratas podrían recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y disputarle el control al Senado, poniendo en riesgo la hegemonía republicana en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump afirmó que aceptará el resultado de las elecciones de medio término del 3 de noviembre si considera que fueron justas, pese a la incertidumbre sobre su limpieza
El presidente Donald Trump afirmó que aceptará el resultado de las elecciones de medio término del 3 de noviembre si considera que fueron justas, pese a la incertidumbre sobre su limpiezaAFP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aceptará los resultados de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre si considera que los comicios fueron limpios. La declaración se produjo antes de su viaje a Texas, donde tenía previsto participar en dos actos de campaña, en un escenario en el que el Partido Republicano podría perder su mayoría en el Congreso.

Consultado sobre si respetaría el resultado electoral con independencia del partido ganador, el mandatario respondió que sí, aunque condicionó su compromiso a la limpieza del proceso. También aseguró que encontraría una forma de trabajar con los demócratas si consiguen el control de la Cámara de Representantes, aunque recordó que conserva la facultad presidencial de vetar leyes.

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Los demócratas podrían arrebatar el control del Congreso

Las encuestas electorales anticipan dificultades para los republicanos en los comicios legislativos. Los demócratas tienen posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y también podrían disputar el control del Senado de Estados Unidos, según sondeos.

El pronóstico electoral Sabato's Crystal Ball, elaborado por el Centro de Política de la Universidad de Virginia, identificó cambios en 21 contiendas a favor de los demócratas. De ese total, 16 corresponden a la Cámara de Representantes, con carreras en estados como Alabama, Colorado, Kentucky, Misuri, Montana, Pensilvania y Virginia que pasaron de una ligera ventaja republicana a una situación de empate o incertidumbre.

En el Senado, las contiendas de Carolina del Norte, Florida y Carolina del Sur también registraron cambios favorables a los demócratas, aunque los republicanos mantienen opciones de conservar esos escaños. Las elecciones se desarrollan en un contexto marcado por la impopularidad de Trump, la inflación en Estados Unidos y la guerra de Irán.

El presidente sostuvo que, si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara Baja, todavía podrá negociar mediante su poder de veto. "Espero que no sea así, pero si lo es, ya ha sucedido antes con muchos presidentes. Cuando tienes un fuerte poder de veto, terminas llegando a acuerdos", afirmó.

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El 70% de los estadounidenses duda de Trump

Las declaraciones del mandatario se producen después de años de cuestionamientos al sistema electoral estadounidense. Trump ha puesto en duda la seguridad de los comicios, pese a que expertos y autoridades defienden la fiabilidad del proceso.

Una encuesta publicada la semana anterior por The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 70% de los estadounidenses no confía en que el presidente acepte los resultados si el Partido Republicano pierde los comicios.

Trump tampoco ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden. Desde entonces, ha sostenido, sin aportar pruebas, que hubo fraude y que le robaron la victoria.

Además, el mandatario ha recurrido al Gobierno federal para intentar aumentar su influencia sobre la supervisión electoral de los estados. La semana pasada, afirmó que había ordenado al Departamento de Justicia presentar una demanda preventiva contra la certificación de la elección al Senado en Alaska si el candidato republicano pierde.

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El presidente ofrece un millón de dólares por denunciar fraude

El lunes, Trump anunció una recompensa de un millón de dólares para quienes denuncien casos de fraude electoral en los próximos comicios legislativos o en elecciones anteriores, siempre que sus declaraciones permitan procesar o condenar a los presuntos responsables.

El presidente volvió a insistir en sus acusaciones sobre las elecciones de 2020 durante un discurso televisado el 16 de julio, sin presentar pruebas concluyentes de una supuesta manipulación.

En paralelo, la campaña electoral en Texas ha estado marcada por el dinero aportado por Elon Musk, quien donó cinco millones de dólares a la campaña de reelección del gobernador republicano Greg Abbott el 28 de septiembre. La contribución se suma a otra de 500.000 dólares que realizó en mayo.

Abbott se enfrenta a la demócrata Gina Hinojosa, quien ha convertido los vínculos entre el gobernador y Musk en uno de los temas centrales de la contienda. Hinojosa reclama acceso a correos electrónicos intercambiados entre la oficina del mandatario estatal y el empresario. Un juez del condado de Travis ordenó permitir la revisión de esos mensajes, pero la oficina de Abbott anunció que apelaría la decisión.

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