Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Ponen en marcha una tuneladora de 1.680 toneladas que perforará nueve metros de roca al día para construir un túnel de US$16.000 millones

El proyecto sustituye la infraestructura del viejo túnel North River, inaugurado en 1910, y se espera que el nuevo túnel esté en funcionamiento en 2035, con la renovación completada en 2038.

El proyecto, iniciado el 8 de octubre de 2026, contempla la construcción de dos túneles ferroviarios bajo el río Hudson, mejorando la conexión entre Nueva Jersey y Manhattan.
El proyecto, iniciado el 8 de octubre de 2026, contempla la construcción de dos túneles ferroviarios bajo el río Hudson, mejorando la conexión entre Nueva Jersey y Manhattan. | Foto: Gateway Development Commission
Por
google iconLa República en Google

Una gigantesca tuneladora de 1.680 toneladas comenzó a perforar el terreno en Nueva Jersey, Estados Unidos, como parte de un megaproyecto ferroviario que busca modernizar la conexión con Nueva York. La máquina, de aproximadamente 150 metros de longitud, inició sus operaciones el 8 de octubre de 2026 en North Bergen.

La obra forma parte del Hudson Tunnel Project, una iniciativa valorada en US$16.000 millones que contempla la construcción de nuevos túneles ferroviarios bajo el río Hudson. El objetivo es mejorar el transporte entre Nueva Jersey y Manhattan y reducir la dependencia de una infraestructura centenaria que soporta un intenso tráfico diario de trenes.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Sin título de ingeniería y con 13 años de aprendizaje en línea: un joven inventor construyó un ‘coche volador’ antes que Tesla

lr.pe

Así funciona la gigantesca tuneladora que perfora nueve metros de roca al día

La máquina está equipada con una cabeza de corte de 8,7 metros de diámetro, cuyos discos metálicos ejercen una enorme presión para fracturar la roca dura de los acantilados de Palisades. Los fragmentos extraídos se trasladan al exterior mediante cintas transportadoras, mientras el equipo continúa avanzando por el terreno.

Al mismo tiempo, un mecanismo instalado detrás de la cabeza de excavación coloca segmentos prefabricados de hormigón que forman el revestimiento permanente del túnel. Con este procedimiento, la tuneladora está diseñada para avanzar aproximadamente nueve metros diarios, aunque también debe detenerse para realizar labores de mantenimiento programadas.

Puedes ver

Estados Unidos arroja más de 6.000 troncos desde helicópteros a sus ríos para recuperar los hábitats naturales y proteger a los salmones

lr.pe

Dos túneles ferroviarios buscan modernizar la conexión entre Nueva York y Nueva Jersey

La primera fase contempla dos galerías paralelas de aproximadamente 1,6 kilómetros cada una, conectadas mediante seis pasajes transversales. Para excavar esta sección se utilizarán dos tuneladoras fabricadas en Alemania y ensambladas en Estados Unidos, que avanzarán desde North Bergen hasta un pozo de acceso próximo a Weehawken y Hoboken.

La nueva infraestructura busca aliviar la dependencia del túnel North River, inaugurado en 1910 y utilizado por más de 450 trenes diarios de Amtrak y NJ Transit, que transportan alrededor de 200.000 pasajeros cada día. Tras los daños que sufrió durante el huracán Sandy de 2012, el proyecto contempla construir dos nuevas vías y rehabilitar las existentes. Se espera que el nuevo túnel entre en servicio en 2035 y la renovación de la infraestructura histórica finalizaría en 2038.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Senadora Milagros Jáuregui busca retirar los huacos eróticos de Moche: asegura que 'son dañinos para la infancia'

Caso Lizeth Marzano: periodista Marisel Linares pide archivar investigación en su contra por atropello de deportista en San Isidro

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 27 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mundo

Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, es asesinado durante un ataque armado en Colombia

Shanghái a tus pies: un viaje al piso 118 de una de las torres más altas del mundo para ver sus rascacielos a más de 500 metros

Aristóteles y la frase sobre la amistad como centro de la vida: “No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque es imposible que sea feliz”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senadora Milagros Jáuregui busca retirar los huacos eróticos de Moche: asegura que 'son dañinos para la infancia'

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Aldo Bravo señala que Jorge Gavidia puede unirse a Renovación Popular: "Es bienvenido"