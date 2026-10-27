Ponen en marcha una tuneladora de 1.680 toneladas que perforará nueve metros de roca al día para construir un túnel de US$16.000 millones

El proyecto, iniciado el 8 de octubre de 2026, contempla la construcción de dos túneles ferroviarios bajo el río Hudson, mejorando la conexión entre Nueva Jersey y Manhattan. | Foto: Gateway Development Commission

El proyecto, iniciado el 8 de octubre de 2026, contempla la construcción de dos túneles ferroviarios bajo el río Hudson, mejorando la conexión entre Nueva Jersey y Manhattan. | Foto: Gateway Development Commission

Una gigantesca tuneladora de 1.680 toneladas comenzó a perforar el terreno en Nueva Jersey, Estados Unidos, como parte de un megaproyecto ferroviario que busca modernizar la conexión con Nueva York. La máquina, de aproximadamente 150 metros de longitud, inició sus operaciones el 8 de octubre de 2026 en North Bergen.

La obra forma parte del Hudson Tunnel Project, una iniciativa valorada en US$16.000 millones que contempla la construcción de nuevos túneles ferroviarios bajo el río Hudson. El objetivo es mejorar el transporte entre Nueva Jersey y Manhattan y reducir la dependencia de una infraestructura centenaria que soporta un intenso tráfico diario de trenes.

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Así funciona la gigantesca tuneladora que perfora nueve metros de roca al día

La máquina está equipada con una cabeza de corte de 8,7 metros de diámetro, cuyos discos metálicos ejercen una enorme presión para fracturar la roca dura de los acantilados de Palisades. Los fragmentos extraídos se trasladan al exterior mediante cintas transportadoras, mientras el equipo continúa avanzando por el terreno.

Al mismo tiempo, un mecanismo instalado detrás de la cabeza de excavación coloca segmentos prefabricados de hormigón que forman el revestimiento permanente del túnel. Con este procedimiento, la tuneladora está diseñada para avanzar aproximadamente nueve metros diarios, aunque también debe detenerse para realizar labores de mantenimiento programadas.

Dos túneles ferroviarios buscan modernizar la conexión entre Nueva York y Nueva Jersey

La primera fase contempla dos galerías paralelas de aproximadamente 1,6 kilómetros cada una, conectadas mediante seis pasajes transversales. Para excavar esta sección se utilizarán dos tuneladoras fabricadas en Alemania y ensambladas en Estados Unidos, que avanzarán desde North Bergen hasta un pozo de acceso próximo a Weehawken y Hoboken.

La nueva infraestructura busca aliviar la dependencia del túnel North River, inaugurado en 1910 y utilizado por más de 450 trenes diarios de Amtrak y NJ Transit, que transportan alrededor de 200.000 pasajeros cada día. Tras los daños que sufrió durante el huracán Sandy de 2012, el proyecto contempla construir dos nuevas vías y rehabilitar las existentes. Se espera que el nuevo túnel entre en servicio en 2035 y la renovación de la infraestructura histórica finalizaría en 2038.