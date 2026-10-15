Hillary Clinton estrena High Stakes: "Nunca ha habido tanto en juego para nuestro país y el mundo"

La exsecretaria de Estado de EE. UU, Hillary Clinton, se reunirá con la periodista Kara Swisher para un nuevo programa de la plataforma Vox Media. El podcast High Stakes se transmitirá desde hoy, cada miércoles, coincidiendo con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

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“Creo que nunca ha habido tanto en juego para nuestro país y el mundo como en noviembre”, declaró Hillary Clinton en un comunicado difundido por Vox Media. “La gente anhela un diálogo sincero sobre lo que está sucediendo en nuestra democracia y lo que significará para sus familias, y no se me ocurre mejor compañera para ello que Kara. Habrá debate, discusión y, con suerte, muchas risas”.

La colaboración entre la política y la periodista se da luego de que Swisher anunciara su salida de CNN tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance de David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation. Los Ellison son cercanos al presidente Donald Trump. “Piensen en esta serie como Pivot, pero con una experta de verdad como copresentadora”, dijo Swisher. “Es un ícono mundial, no se guarda nada y va a ofrecer a la audiencia una perspectiva invaluable”.

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En un comunicado, Vox Media agregó: "Mostrará la faceta ingeniosa y divertidísima de Swisher que los estadounidenses quizás no hayan visto antes".

Un programa clave para las elecciones

El cofundador y director ejecutivo de Vox Media, Jim Bankoff, señaló la importancia de tener a la exprimera dama como líder de opinión: “Me enorgullece enormemente traer a la secretaria Clinton, una heroína para millones de personas que ha tenido un profundo impacto al hacer del mundo un lugar mejor, a Vox Media, ahora que se embarca en este nuevo capítulo de su carrera en los medios de comunicación”.

Vox Media es una de las redes de podcasts más grandes de Estados Unidos y es parte de Lupa Systems, propiedad de James Murdoch, exdirector de 21st Century Fox. Además, es dueño de vox.com y de la revista New York Magazine.

Tan solo ha pasado una semana desde que la compra de Warner Bros. Discovery se hizo efectiva, los anuncios de Vox Media parecen buscar la consolidación y ser el principal contrapeso informativo de corte progresista frente al nuevo gigante mediático. Las Elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos son el 3 de noviembre.

Clinton, quien fue la primera mujer nominada a la presidencia por un partido político importante de Estados Unidos en 2016, inicia una nueva etapa al frente de un programa. Hasta el momento, la compañía adelantó que habrá “futuras colaboraciones” entre ella y Swisher.