María Corina Machado agradece a Donald Trump y afirma que Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2027 La líder opositora propuso debatir una reforma constitucional o elaborar una nueva Carta Magna para limitar el presidencialismo, reducir la influencia militar en las instituciones y rechazar la reelección indefinida en Venezuela.

En su regreso a Venezuela, Machado propuso debatir una reforma constitucional y criticó el presidencialismo excesivo y la reelección indefinida

En su regreso a Venezuela, Machado propuso debatir una reforma constitucional y criticó el presidencialismo excesivo y la reelección indefinida AFP

María Corina Machado afirmó que Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2027 y aseguró que el proceso de transición política avanza tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero. La ganadora del Nobel de la Paz de 2025 hizo estas declaraciones durante su primera rueda de prensa desde su regreso al país, el domingo 25 de octubre, después de diez meses en el exilio.

La dirigente opositora agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al Gobierno de EEUU por su papel en el cambio político venezolano. También destacó el respaldo del mandatario panameño, Raúl Mulino, y reconoció el trabajo de Edmundo González Urrutia, a quien considera ganador de las elecciones de 2024, cuyos resultados denunció como fraudulentos.

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Machado sostuvo que los acontecimientos recientes confirman que el proceso no tiene marcha atrás. "Han quedado más claros los plazos (…) eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país", declaró al referirse al calendario planteado para los comicios de 2027. La opositora también defendió una salida pacífica y afirmó que la libertad, la justicia y la reparación deben formar parte de la nueva etapa política.

Machado propone debatir una nueva Constitución

María Corina Machado planteó abrir un debate nacional sobre una reforma constitucional o la elaboración de una nueva Constitución. La dirigente cuestionó el exceso de poder presidencial y la influencia militar en las instituciones, además de rechazar la reelección indefinida.

"Sin lugar a duda, la Constitución venezolana tiene aspectos que preocupan: presidencialismo excesivo, militarismo excesivo", afirmó. También señaló que su sector no respalda la posibilidad de que un presidente permanezca en el poder sin límites de reelección.

La propuesta forma parte de una iniciativa denominada Punto de Acuerdo, con la que Machado busca recoger opiniones ciudadanas sobre el futuro institucional del país. "Hay que escuchar y por eso estos próximos meses son cruciales para recoger millones de opiniones (…) y para poder entonces plantearnos hacer una reforma o una nueva Constitución sobre la base de lo que el pueblo de Venezuela demanda", sostuvo.

La dirigente vinculó estos cambios con la necesidad de establecer un sistema federal y alcanzar acuerdos nacionales que permitan organizar elecciones libres y limpias. Además, prometió que su lucha continuará hasta que todos los presos políticos, civiles y militares, recuperen la libertad.

Rodríguez anuncia cambios judiciales y electorales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió que el país celebrará los comicios previstos en la Constitución, aunque no anunció una fecha. Aseguró que el proceso requiere renovar la autoridad electoral y garantizar condiciones para la participación de todas las fuerzas políticas.

Rodríguez afirmó que el calendario electoral debe responder a una serie de objetivos previos, entre ellos la convivencia pacífica, la reforma legal y la creación de condiciones justas para la competencia política. "Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones", expresó.

La mandataria también defendió cambios en las instituciones y pidió revisar la ley contra el odio, que reconoció como una norma aplicada de forma abusiva. Solicitó consultas amplias en el Parlamento y propuso que, tras una eventual reforma, el sistema de justicia revise los casos procesados bajo esa legislación.

Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense señaló que Washington respalda una hoja de ruta para renovar organismos clave, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con esa versión, los cambios deberían abrir paso a una convocatoria electoral, aunque ese escenario no constituye un calendario oficial anunciado por Rodríguez.

Prohíben detenciones sin orden judicial

Rodríguez aseguró que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones para no detener a personas sin una orden judicial, salvo en casos de flagrancia. La presidenta encargada defendió el derecho a expresar opiniones diferentes y sostuvo que la participación política debe estar garantizada.

"Todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo", declaró. También afirmó que las protestas forman parte de los derechos constitucionales siempre que respeten la integridad física y moral de los funcionarios de seguridad.

Las medidas se producen en un contexto de denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre detenciones sin orden judicial. Rodríguez propuso revisar la ley contra el odio y someterla a consultas parlamentarias antes de evaluar los procesos judiciales relacionados con su aplicación.

Machado, por su parte, reclamó garantías para los derechos humanos y prometió que en Venezuela habrá memoria, justicia y reparación. "Nunca más un venezolano sufrirá el horror del terrorismo de Estado", afirmó al referirse a las víctimas de la represión y a la necesidad de evitar que esos hechos se repitan.