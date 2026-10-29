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Política

Luis Galarreta sobre su posible salida de la PCM: "Yo no comento sobre chismes"

Durante su visita a Tumbes, Galarreta indicó que el gabinete está enfocado en enfrentar la criminalidad y el Fenómeno de El Niño, sin comentar sobre las versiones que señalan que su estadía como primer ministro estaría próxima a acabar.

Luis Galarreta aseguró que no esta próximo a salir del cargo de primer ministro | Foto: difusión.
Luis Galarreta aseguró que no esta próximo a salir del cargo de primer ministro | Foto: difusión.
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El primer ministro Luis Galarreta descartó que vaya a dejar la presidencia del Consejo de Ministros. Durante una visita a la ciudad de Tumbes, acompañado de otros ministros, como Rafael Belaunde y Marco Vinellí, titulares de las carteras de Defensa y Desarrollo Agrario y Riego, respectivamente, el jefe del gabinete calificó de ‘chismes’ las versiones que señalan que estaría próximo a dejar el cargo.

"Los ministros siempre van a estar en evaluación, todos los ministros, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministerios más a sus sectores. Así que yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos", señaló el jefe del gabinete ministerial a RPP.

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De acuerdo con fuentes de este diario, Galarreta ya no contaría con el respaldo suficiente para mantenerse en el cargo. Esta situación habría llevado a que la presidenta Keiko Fujimori evalúe la posibilidad de retirarle la confianza y colocar a otra figura cercana al Gobierno al frente de la PCM.

Las mismas fuentes señalan que los motivos que habrían llevado a evaluar su salida son la falta de medidas frente al Fenómeno de El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y el retraso en la aprobación de la delegación de facultades legislativas en el Congreso.

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José Chlimper niega que vaya a reemplazar a Luis Galarreta

José Chlimper descartó la posibilidad de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en reemplazo de Luis Galarreta y respaldó la permanencia del actual jefe del gabinete. Durante una entrevista con Canal N, el dirigente de Fuerza Popular rechazó los rumores sobre su eventual designación y sostuvo que Galarreta continúa ejerciendo sus funciones al frente de la PCM.

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"Lucho no solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y Lucho está totalmente a cargo del premierato", declaró en Canal N.

"Yo no tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro, por razones de edad y de salud", publicó en su momento el exministro tras unirse al Comité Consultivo de la presidenta Keiko Fujimori.

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