Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Cint G, hija de Tongo, se burla de ‘Senderito’ de La Bella Luz por faltar a sus clases de canto: “Tiene que estudiar dos vidas más”

Cint G criticó al actual director musical de La Bella Luz, Óscar Junior Custodio, por no haber asistido a más clases de canto para mejorar su técnica vocal.

La ‘Reina de la Chicha pop’ afirmó que Óscar Junior aún tiene potencial, destacando la importancia de encontrar canciones adecuadas para su voz. Foto: captura/Youtube
La ‘Reina de la Chicha pop’ afirmó que Óscar Junior aún tiene potencial, destacando la importancia de encontrar canciones adecuadas para su voz. Foto: captura/Youtube
Por
google iconLa República en Google

Cint G, la hija de Tongo que busca seguir los pasos de su padre en la chicha, fue invitada al programa de Chiquiwilo, donde habló de los artistas que han desafinado en los escenarios. Mencionó a Yahaira Plasencia como ejemplo de mejora y dijo que ahora "es una gran cantante". En tanto, fue dura con el actual director musical de La Bella Luz, Óscar Junior Custodio, quien dejó polémico mensaje tras renuncia de Anely Dávila al grupo.

Según Cint G, Óscar Junior Custodio, conocido como 'Senderito', tiene actitud en los escenarios y eso vale mucho. Sin embargo, contó que si él hubiese asistido a todas las clases de canto que tenía con otra de las hijas de Tongo, quien es maestra lírica, hubiese mejorado considerablemente. “Pero tiene que estudiar todavía dos vidas más”, dijo de manera sarcástica.

Puedes ver

Marco Antonio Guerrero minimiza a ‘Senderito’ de La Bella Luz como vocalista: “Le falta mucho para cantar, él mismo lo sabe”

lr.pe

Cint G expone a 'Senderito' de La Bella Luz

En otro momento de la entrevista, Cint G le contó a Chiquiwilo que en 2019, Custodio recibía clases de canto en su casa. “Yo le reclamo a mi hermana y ella me dice: ‘Lo que pasa es que Óscar Junior llegaba tarde a las clases o faltaba a las clases de canto’. Yo dije: ‘Ah, con razón no aprendió’”, manifestó entre risas. “Era bien relajadito”, añadió.

No todo quedó allí. Cint G sostuvo que su hermana, quien ha egresado del Conservatorio Nacional de Música, ya no le quiso dar clases a 'Senderito' por su falta de disciplina.

Cuando le preguntaron si Óscar Junior puede llegar a tener una buena voz si es que las clases de canto se las toma en serio, la autodenominada ‘Reina de la Chicha pop’ indicó: “Todavía puede, solamente que él tiene que encontrar canciones que le vayan a su tesitura. También hay cantantes que aspiran a cantar canciones que dan la talla”, añadió.

Finalmente, cuando le preguntaron si aceptaría hacer una colaboración con Óscar Junior Custodio, ella respondió de manera afirmativa. “Normalazo, pero le metemos full Auto-Tune”, concluyó entre risas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

San Martín de Porres: asesinan a hombre mientras compraba repuestos para su auto en la avenida Perú

Juan Víctor Sánchez arremete contra quienes defienden a Andrea San Martín: “¡Tanta gente doble moral!”

Luis Galarreta sobre su posible salida de la PCM: "Yo no comento sobre chismes"

Espectáculos

Juan Víctor Sánchez arremete contra quienes defienden a Andrea San Martín: “¡Tanta gente doble moral!”

Novio tiktoker de Andrea San Martín la acusa de presunta agresión y desata polémica: “Me dijo no me voy a mover”

Ana Paula Consorte impacta al decirle a Hernán Barcos que su esposa le manda besos a Paolo Guerrero: “¿Es su forma de celebrar tu gol?”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Galarreta sobre su posible salida de la PCM: "Yo no comento sobre chismes"

Keiko Fujimori elogia el modelo Bukele y afirma que Perú “debilitó y persiguió” a las FF. AA. y la PNP

Harvey Colchado asegura que no asumirá la vocería de Ahora Nación: "Ya soy segundo vicepresidente"