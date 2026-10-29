Cint G, hija de Tongo, se burla de ‘Senderito’ de La Bella Luz por faltar a sus clases de canto: “Tiene que estudiar dos vidas más” Cint G criticó al actual director musical de La Bella Luz, Óscar Junior Custodio, por no haber asistido a más clases de canto para mejorar su técnica vocal.

La ‘Reina de la Chicha pop’ afirmó que Óscar Junior aún tiene potencial, destacando la importancia de encontrar canciones adecuadas para su voz. Foto: captura/Youtube

La ‘Reina de la Chicha pop’ afirmó que Óscar Junior aún tiene potencial, destacando la importancia de encontrar canciones adecuadas para su voz. Foto: captura/Youtube

Cint G, la hija de Tongo que busca seguir los pasos de su padre en la chicha, fue invitada al programa de Chiquiwilo, donde habló de los artistas que han desafinado en los escenarios. Mencionó a Yahaira Plasencia como ejemplo de mejora y dijo que ahora "es una gran cantante". En tanto, fue dura con el actual director musical de La Bella Luz, Óscar Junior Custodio, quien dejó polémico mensaje tras renuncia de Anely Dávila al grupo.

Según Cint G, Óscar Junior Custodio, conocido como 'Senderito', tiene actitud en los escenarios y eso vale mucho. Sin embargo, contó que si él hubiese asistido a todas las clases de canto que tenía con otra de las hijas de Tongo, quien es maestra lírica, hubiese mejorado considerablemente. “Pero tiene que estudiar todavía dos vidas más”, dijo de manera sarcástica.

Cint G expone a 'Senderito' de La Bella Luz

En otro momento de la entrevista, Cint G le contó a Chiquiwilo que en 2019, Custodio recibía clases de canto en su casa. “Yo le reclamo a mi hermana y ella me dice: ‘Lo que pasa es que Óscar Junior llegaba tarde a las clases o faltaba a las clases de canto’. Yo dije: ‘Ah, con razón no aprendió’”, manifestó entre risas. “Era bien relajadito”, añadió.

No todo quedó allí. Cint G sostuvo que su hermana, quien ha egresado del Conservatorio Nacional de Música, ya no le quiso dar clases a 'Senderito' por su falta de disciplina.

Cuando le preguntaron si Óscar Junior puede llegar a tener una buena voz si es que las clases de canto se las toma en serio, la autodenominada ‘Reina de la Chicha pop’ indicó: “Todavía puede, solamente que él tiene que encontrar canciones que le vayan a su tesitura. También hay cantantes que aspiran a cantar canciones que dan la talla”, añadió.

Finalmente, cuando le preguntaron si aceptaría hacer una colaboración con Óscar Junior Custodio, ella respondió de manera afirmativa. “Normalazo, pero le metemos full Auto-Tune”, concluyó entre risas.