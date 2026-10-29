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Juan Víctor Sánchez arremete contra quienes defienden a Andrea San Martín: “¡Tanta gente doble moral!”

El expareja de Andrea San Martín expresó su indignación ante las críticas que recibió por una fotografía de su hija y cuestionó a quienes, según él, justifican los presuntos actos de violencia denunciados contra la influencer.

Andrea y Juan Victor pierde los papeles
Andrea y Juan Victor pierde los papeles
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Juan Víctor Sánchez volvió a pronunciarse en redes sociales en medio de la controversia que mantiene con Andrea San Martín por la denuncia de presunta agresión física y psicológica contra su hija menor. El extripulante de cabina utilizó su cuenta de Instagram para responder a quienes cuestionaron el cuidado que brinda a la niña y lanzó un contundente mensaje contra las personas que, a su parecer, minimizan las acusaciones contra su expareja.

La polémica comenzó después de que Sánchez publicara una fotografía de su hija de ocho años, lista para asistir al colegio, acompañada de un mensaje de buenos días. Sin embargo, algunos usuarios se fijaron en el estado de la lonchera de la menor y cuestionaron su limpieza. Ante los comentarios, el padre aseguró que dicho objeto había sido lavado semanas atrás en su vivienda.

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Juan Víctor Sánchez cuestiona a quienes justifican a Andrea San Martín

Molesto por las críticas recibidas, Juan Víctor Sánchez compartió una historia de Instagram en la que expresó su incomodidad por los cuestionamientos hacia su labor como padre. Aunque no mencionó directamente a Andrea San Martín, sus palabras fueron relacionadas con la denuncia que presentó contra ella.

“De verdad, siguen justificando. Por eso prefiero no postear nada, ya que salen las dignas”, escribió.

Mensaje de Juan Victor contra Andrea San Martín

Mensaje de Juan Victor contra Andrea San Martín

Posteriormente, publicó otro mensaje en el que cuestionó lo que considera una postura contradictoria de algunos usuarios frente a las denuncias de violencia familiar.

“Fijándose en cada detalle para buscar incomodarme porque uno defiende. Maltrato infantil, aprobado. Maltrato femenino, desaprobado”, manifestó.

El padre de familia también dejó claro que no está dispuesto a tolerar comentarios que considere ofensivos o injustificados en sus publicaciones.

“Esa es la realidad de tanta gente doble moral. Y sí, con pana bloqueo y elimino ‘gente’”, agregó.

Sus declaraciones se producen mientras continúa la investigación por la denuncia que presentó contra San Martín. El Poder Judicial dispuso que la menor permanezca provisionalmente bajo el cuidado de su padre mientras avanzan las diligencias.

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