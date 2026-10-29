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Una madre de 9 hijos y abuela de 12 nietos recibe una casa construida en 15 horas con dos toneladas de plástico reciclado en Brasil

La casa presenta un diseño funcional con sala, cocina, dormitorio y baño, además de contar con paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia para un hogar autosustentable.

Una mujer de 45 años en Brasil recibe una vivienda sostenible de 27 m² tras enfrentar problemas económicos y de salud.
Una mujer de 45 años en Brasil recibe una vivienda sostenible de 27 m² tras enfrentar problemas económicos y de salud. | Foto: Diario Uno
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Una mujer de 45 años, madre de nueve hijos y abuela de doce nietos, recibió una vivienda sostenible en Brasil después de atravesar dificultades económicas y problemas de salud que afectaron su capacidad para trabajar. La casa, ubicada en la comunidad de Porto de Areia, en Carapicuíba, dentro del área metropolitana de São Paulo, fue ensamblada en aproximadamente 15 horas.

La construcción destaca por utilizar cerca de dos toneladas de plástico reciclado en una superficie de 27 metros cuadrados. El proyecto busca ofrecer mejores condiciones habitacionales a familias vulnerables mediante una alternativa que combina tecnología, rapidez de montaje y aprovechamiento de residuos.

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¿Cómo se construyó la casa con dos toneladas de plástico reciclado?

La vivienda forma parte del proyecto Moradia Semente – Eco Sustentável, impulsado por la organización social TETO Brasil junto con las empresas Fuplastic y Amanco Wavin, además de la ONG Biosaneamento. La iniciativa busca facilitar el acceso a una vivienda digna mediante soluciones constructivas que también contribuyan a reducir los residuos plásticos.

En lugar de utilizar exclusivamente ladrillos y mortero, la estructura incorpora bloques fabricados con plástico reciclado que se encastran entre sí, de manera similar a las piezas de un juego de construcción. Este sistema modular permite acelerar el ensamblaje y reducir algunas de las etapas habituales de una obra tradicional.

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¿Cómo es la vivienda sostenible que recibió la familia?

La casa cuenta con 27 metros cuadrados distribuidos entre una sala integrada con la cocina, un dormitorio independiente y un baño completo. Su diseño aprovecha el espacio disponible para cubrir las necesidades básicas de la familia y ofrece una alternativa habitacional construida en un tiempo reducido.

Además, incorpora paneles solares para generar electricidad y canaletas para recoger agua de lluvia. También dispone de un biodigestor y una zanja de infiltración destinados al tratamiento de las aguas residuales, con el objetivo de integrar soluciones sostenibles en la vivienda.

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