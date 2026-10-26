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La inteligencia artificial cuestiona la autoría del cuadro más caro del mundo: No fue pintado por Leonardo da Vinci

El algoritmo de la IA sugiere que el artista detrás de la famosa obra de arte podría ser uno de sus alumnos.

El Salvator Mundi es la pintura más cara del mundo, atribuida a Leonardo da Vinci. La IA sugiere él no sería el autor. Foto: Wikimedia
El Salvator Mundi es la pintura más cara del mundo, atribuida a Leonardo da Vinci. La IA sugiere él no sería el autor. Foto: Wikimedia
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La inteligencia artificial reabre el debate sobre la autoría del 'Salvator Mundi' (Salvador del Mundo), una pintura de Jesucristo que alcanzó los US$450 millones en una subasta de Christie’s en 2017. Un sistema informático atribuye un 81% de probabilidad a que la obra fuera realizada por Giovanni Antonio Boltraffio, uno de los discípulos de Leonardo da Vinci.

La investigación, impulsada por el brasileño Átila Soares da Costa Filho, plantea una nueva hipótesis sobre una de las pinturas más controvertidas del arte occidental, según el portal especializado en arte Martin Cid. Aunque el algoritmo señala a Boltraffio como el candidato más probable, sus resultados no demuestran que Leonardo no participara en la creación del cuadro. Sin embargo, el resultado todavía no cuenta con una validación científica independiente.

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El 'Salvator Mundi' representa a Cristo con la mano derecha levantada en señal de bendición y una esfera de cristal en la izquierda. Su rostro, caracterizado por sombras suaves, alimentó durante años las discusiones sobre quién pintó realmente la obra: Leonardo, uno de sus discípulos o varios artistas que intervinieron en ella durante su historia.

Reproducción del Salvator Mundi tras su restauración. Foto: Wikimedia

Reproducción del Salvator Mundi tras su restauración. Foto: Wikimedia

Para estudiar esta cuestión, Soares desarrolló Luminari, un sistema de inteligencia artificial basado en redes neuronales entrenadas con obras conocidas de distintos artistas. Según la explicación difundida por el investigador, el procedimiento tuvo dos etapas.

Primero, un modelo informático generó una reconstrucción de cómo habría sido la pintura antes de las sucesivas restauraciones que modificaron su superficie. Este sistema contaba con más de 10.000 millones de parámetros. Después, otro sistema de inteligencia artificial alemán comparó el rostro reconstruido con el recuperado por Dianne Modestini, la restauradora que trabajó en la tabla.

La posterior prueba de atribución señaló a Boltraffio con una probabilidad del 81%. La nota de prensa sostiene que una compatibilidad del 75% sería suficiente para considerar auténtica una obra, pero no cita una fuente que respalde ese umbral.

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El cuadro más caro de la historia pudo haber sido realizado por un alumno del maestro

La principal limitación del análisis es que el porcentaje anunciado no fue publicado en un estudio revisado por pares sobre el Salvator Mundi. La revista Conservation Science in Cultural Heritage, citada por Soares, sí publicó una investigación sobre Luminari aplicada a pinturas del círculo de Rembrandt, pero no sobre esta obra.

El medio francés Unidivers también cuestionó la falta de información sobre el procedimiento completo, las imágenes utilizadas para entrenar el sistema y la ausencia de una replicación independiente de los resultados.

Además, Leonardo da Vinci aparece inmediatamente después de Boltraffio en la clasificación de candidatos de Luminari, aunque no se divulgó su puntuación. La posibilidad de que el maestro participara directamente o supervisara el trabajo de su discípulo sigue abierta. La conservadora Carmen C. Bambach, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, defendió que buena parte de la pintura corresponde a Boltraffio, con retoques de Leonardo.

El propio Soares reconoce los límites de su propuesta. En la nota, describe la inteligencia artificial como «simplemente una de las herramientas» que, combinadas, permiten a los investigadores acercarse a la verdad.

Vendido en 2017 por US$450 millones, el cuadro no se exhibió públicamente desde entonces. Según la publicación, se presume que permanece guardado en Ginebra y que podría presentarse en el futuro Museo de las Culturas del Mundo, en Riad. Hasta que existan nuevas pruebas, la autoría del Salvator Mundi seguirá siendo una cuestión abierta.

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