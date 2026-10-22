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Notas de Prensa

UCV se convierte en la primera universidad de referencia de Google en el uso de Gemini e inteligencia artificial en Perú

La estrategia de innovación de la Universidad César Vallejo apuesta por nuevas formas de enseñar, aprender y desarrollar competencias para el futuro profesional.

Google reconoce a la Universidad César Vallejo (UCV) como la primera Gemini Reference University del Perú. Foto: difusión.
Google reconoce a la Universidad César Vallejo (UCV) como la primera Gemini Reference University del Perú. Foto: difusión.
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google iconLa República en Google

En un hito para la educación superior del país, Google ha elegido a la Universidad César Vallejo (UCV) para ser su universidad de referencia en el uso de inteligencia artificial, específicamente a través de Gemini. Con la distinción Gemini for Education Reference University, la UCV se posiciona como la primera universidad del Perú y una de las pocas instituciones a nivel mundial en alcanzar este reconocimiento, destacando su liderazgo en la integración de herramientas avanzadas de IA en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación.

Para el Dr. Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV, este reconocimiento representa un respaldo a la estrategia que la universidad viene desarrollando para integrar nuevas herramientas digitales en sus procesos académicos.

Ser reconocidos como Gemini Reference University de parte de Google representa un importante respaldo internacional a nuestra estrategia de transformación digital y adopción de inteligencia artificial en la educación superior”, señaló.

La distinción pone en valor la adopción institucional de inteligencia artificial, la formación de competencias digitales y el desarrollo de experiencias educativas innovadoras con resultados medibles. Para la UCV, el desafío va más allá de incorporar nuevas plataformas: implica repensar cómo se enseña, cómo se aprende y de qué manera la tecnología puede ampliar las oportunidades de formación de miles de estudiantes.

ucv-gemini-peru

La distinción valida la estrategia de transformación digital de la UCV. Foto: difusión.

De la innovación tecnológica al aprendizaje

Esta visión también supone un cambio en el papel que cumplen las herramientas digitales dentro de las aulas. La universidad busca avanzar hacia experiencias de aprendizaje más personalizadas e inclusivas, en las que la inteligencia artificial complemente la labor docente, fortalezca el pensamiento crítico y ayude a responder a las necesidades de cada estudiante.

Estamos pasando de la adopción tecnológica a la transformación del modelo educativo, integrando progresivamente la inteligencia artificial en los procesos académicos, el diseño curricular y la experiencia estudiantil”, explicó el Dr. Peralta Nelson.

El siguiente paso será consolidar una integración transversal de estas tecnologías, con énfasis en la transformación académica, la inclusión digital y el desarrollo de una universidad inteligente, capaz de aprovechar los datos y la analítica avanzada para mejorar la toma de decisiones.

La meta es que la innovación se traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje, mayor autonomía y una formación alineada con las exigencias del mundo profesional. Para el director de Innovación Tecnológica, el propósito es claro: “que la innovación tecnológica no sea un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad real de desarrollo para todos nuestros estudiantes”.

El reconocimiento fue recibido en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, por parte del Dr. César Acuña Peralta, fundador de la UCV; la Mgtr. Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva de la UCV; el Mgtr. César Acuña Núñez, gerente de Marca, entre otras autoridades universitarias.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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