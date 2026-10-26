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Comisión de la ONU acusa a Israel de "exterminio" contra los palestinos en Cisjordania previo a las elecciones

Una comisión de la ONU acusó a Israel de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Cisjordania y Gaza, documentando abusos contra la población palestina en su nuevo informe.

Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, afirma que los actos perpetrados son parte de un ataque sistemático contra la población palestina. Foto: AFP.
Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, afirma que los actos perpetrados son parte de un ataque sistemático contra la población palestina. Foto: AFP.
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Una comisión internacional de investigación mandatada por Naciones Unidas acusó a Israel de cometer el crimen de lesa humanidad de exterminio contra la población palestina en Cisjordania ocupada y reafirmó que las autoridades israelíes continúan cometiendo actos de genocidio en la Franja de Gaza.

En su nuevo informe, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados documentó homicidios, lesiones físicas y psicológicas, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual atribuidas a las fuerzas israelíes. También, denunció la persecución de palestinos por motivos discriminatorios, entre ellos la nacionalidad, la raza y el origen étnico.

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Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, sostuvo que los ataques contra civiles y la destrucción de viviendas forman parte de una estrategia más amplia de desplazamiento de la población palestina. Según se indica, la violencia en Cisjordania responde a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

La investigación también reafirmó las conclusiones que la comisión presentó en septiembre de 2025, cuando determinó que Israel había cometido genocidio en Gaza durante la ofensiva iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La comisión sostuvo también que los actos se producen con la intención de destruir al pueblo palestino, total o parcialmente.

Por su parte, Israel rechazó categóricamente la acusación de genocidio. Su embajador en Ginebra calificó el nuevo documento como parte de una campaña de desinformación de la comisión para demonizar al Estado de Israel y presentar su propia existencia como criminal.

"La comunidad internacional debe rechazar estas distorsiones, repudiar las conclusiones de la comisión y exigir su disolución inmediata", sostuvo en un comunicado.

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Netanyahu busca mantenerse en el poder

Las acusaciones internacionales se conocen en un contexto de fuerte disputa política en Israel, donde los ciudadanos están llamados a elegir un nuevo Parlamento en unos comicios que representan un examen para el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El Likud, partido de la principal figura israelí, busca conservar el poder mediante una alianza con formaciones de derecha nacionalista y partidos ultraortodoxos. Enfrente se encuentra un bloque opositor encabezado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, que reúne a sectores de centroderecha y a Los Demócratas, una formación liderada por el exsubjefe del Estado Mayor Yair Golán.

Las encuestas citadas en el material previo a la votación situaban a ambos bloques sin una mayoría clara. El Parlamento israelí necesita 61 de sus 120 escaños para formar Gobierno, por lo que el resultado de las listas árabes podría resultar determinante en un escenario de empate.

La campaña ha estado marcada por cuestiones internas, como las exenciones del servicio militar para los hombres ultraortodoxos, las responsabilidades políticas y de seguridad por los ataques del 7 de octubre de 2023.

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