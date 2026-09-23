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Científicos utilizan la inteligencia artificial para descifrar los escritos de unos pergaminos de 2.000 años de antigüedad

Tras la erupción del Vesubio en el año 79 d. C., unos rollos carbonizados permanecieron enterrados bajo varios metros de roca y ceniza.

Uno de varios rollos de papiro antes de la carbonización (izquierda) y después de la carbonización (derecha). Foto: PLOS One
Uno de varios rollos de papiro antes de la carbonización (izquierda) y después de la carbonización (derecha). Foto: PLOS One
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Una combinación de inteligencia artificial y tecnología de rayos X podría abrir una nueva puerta para recuperar textos ocultos en los papiros de Herculano, una colección de escritos romanos que quedó sepultada tras la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. Un estudio reciente publicado en PLOS One identificó una característica que facilitaría su lectura: la presencia de plomo en parte de la tinta.

Los rollos permanecieron bajo unos 20 a 21 metros de roca y ceniza, mientras el intenso calor de la erupción los carbonizó y volvió extremadamente frágiles. Algunos ya fueron abiertos y permitieron conocer textos desconocidos de Epicuro y otros pensadores antiguos, pero muchos permanecen cerrados. Ahora, los investigadores buscan detectar cuáles podrían ofrecer nuevas pistas mediante técnicas no invasivas.

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El plomo ayuda a descifrar el texto

La tomografía de rayos X y la inteligencia artificial ya permitieron desenrollar virtualmente algunos ejemplares. Sin embargo, la tinta y el papiro contienen carbono, lo que dificulta distinguir las letras. El plomo cambia esta situación porque produce una señal más clara frente al material vegetal.

Para comprobarlo, el equipo de Douglas Seiler, afiliado a la Universidad de California en Berkeley, y Jacob Michael LaManna, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, creó rollos con papiro nuevo y tintas con distintas concentraciones de plomo. Después, los sometió a altas temperaturas. La fluorescencia de rayos X detectó el metal en todos los niveles probados.

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La tomografía, junto con un programa diseñado para el experimento, permitió recuperar algunas palabras de los rollos artificiales. El resultado también ofrece material para perfeccionar los algoritmos que interpretan imágenes de papiros carbonizados.

Al conocer de antemano el contenido de estos modelos, los investigadores pueden comprobar qué tan bien los sistemas reconocen las letras y ajustar su funcionamiento. El objetivo es mejorar las posibilidades de lectura de los ejemplares reales. "Es increíble lo que puedes conseguir que hagan los electrones", afirmó Seiler.

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