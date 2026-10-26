El movimiento estudiantil derrota a Vučić en Serbia y abre una nueva etapa de política exterior con Europa y Rusia El movimiento estudiantil de Serbia triunfa en las elecciones, poniendo fin a la era de Aleksandar Vučić, quien reconoció su derrota. La Lista Estudiantil obtuvo el 52,65% de los votos en un ambiente de alta participación.

El movimiento estudiantil de Serbia consiguió una victoria decisiva en las elecciones parlamentarias y puso fin al predominio político de Aleksandar Vučić, quien reconoció la derrota de su candidatura tras más de una década en el centro del poder. La Lista Estudiantil obtuvo el 52,65% de los votos, frente al 39,22% de la alianza encabezada por el Partido Progresista Serbio (SNS), según los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral de la República.

La participación alcanzó el 68,78%, una de las cifras más altas desde la disolución de Yugoslavia en 1992. El resultado concede a la candidatura estudiantil una mayoría parlamentaria y abre un nuevo escenario político en el país balcánico, aunque todavía quedan por definir la composición del Ejecutivo y las prioridades de la futura Administración.

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"Todavía no tenemos los resultados definitivos; a partir de una muestra… está claro que hemos perdido estas elecciones. La Lista Estudiantil ha ganado: obtendrán entre 135 y 140 escaños, mientras que nosotros tendremos 105. Nadie más ha entrado en el Parlamento", declaró Vučić, según citó El País.

La derrota representó un revés para el dirigente, que dominó la política serbia como primer ministro y presidente desde 2014. En septiembre, dimitió como jefe de Estado para encabezar la candidatura oficialista y aspirar a regresar al Gobierno.

La victoria estudiantil también modificó el ambiente en Belgrado. Tras conocerse el reconocimiento de la derrota, miles de personas salieron a las calles para celebrar el resultado, especialmente en la plaza Slavija y en los alrededores del Parlamento. Los festejos estuvieron acompañados de consignas contra Vučić, bengalas y fuegos artificiales.

Desde la sede de la candidatura, Radomir Sajčić, profesor de la Universidad de Belgrado y portavoz del movimiento, resumió el momento con una declaración dirigida a sus seguidores: "Esta noche se escucha la voz del pueblo. Esta noche celebramos la victoria".

De las protestas a las urnas

El movimiento estudiantil surgió tras la tragedia del 1 de noviembre de 2024, cuando se derrumbó la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad y murieron 16 personas. El accidente desencadenó manifestaciones en distintas ciudades del país y reclamaciones de responsabilidades políticas, transparencia en las obras y una investigación sobre el siniestro.

Los estudiantes denunciaron irregularidades en la gestión pública y señalaron la corrupción como uno de los problemas estructurales del país. Las protestas, que inicialmente exigían esclarecer la tragedia, ampliaron sus demandas hacia la rendición de cuentas, la independencia de las instituciones y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Durante casi dos años, las movilizaciones reunieron a estudiantes, profesores y ciudadanía de distintos sectores sociales. La candidatura electoral permitió trasladar ese descontento a las urnas y presentar una alternativa a los partidos tradicionales.

A diferencia de las formaciones convencionales, la Lista Estudiantil reunió a profesionales de distintos ámbitos, entre ellos académicos, médicos, deportistas y personal de la sociedad civil. La cabeza de lista, Ilija Srdanović, es cardiólogo y profesor universitario en Novi Sad. Sin embargo, el movimiento evitó concentrar su campaña en una sola figura y defendió su carácter colectivo.

Europa, Rusia y Kosovo, entre las prioridades

La victoria también abre interrogantes sobre la política exterior serbia. El país mantiene su aspiración de ingresar en la Unión Europea, pero conserva vínculos políticos y económicos con Rusia y China. La orientación del nuevo Gobierno será observada por Bruselas, que expresó su disposición a respaldar reformas relacionadas con el Estado de derecho, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a la candidatura ganadora y manifestó la disposición del bloque comunitario de apoyar esas reformas. El resultado podría abrir una nueva etapa en las relaciones entre Serbia y la UE.

Otro asunto pendiente es Kosovo, cuya independencia de Serbia no reconoce. La posición que adopte el futuro ejecutivo sobre esta cuestión, así como sus relaciones con los países vecinos, será determinante para la política regional.

La diversidad ideológica de la Lista Estudiantil añade incertidumbre a estas decisiones. Aunque el movimiento se articuló en torno a demandas democráticas y anticorrupción, sus integrantes no comparten necesariamente una misma visión sobre las relaciones internacionales o las principales disputas del país.