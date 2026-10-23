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"Está fuera de control": Sylvester Stallone defiende el uso de la IA y anima a los jóvenes actores a cambiar de profesión

El protagonista de la icónica saga de 'Rocky' sostiene que la industria necesita adoptar el uso de la inteligencia artificial.

Sylvester Stallone defendió el uso de la inteligencia artificial. Foto: iStock
Sylvester Stallone defendió el uso de la inteligencia artificial. Foto: iStock
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Sylvester Stallone defendió el uso de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica y advirtió que su avance será difícil de frenar. El actor de 80 años reconoció que las preocupaciones de sus colegas son legítimas, pero considera que Hollywood tendrá que adaptarse a una tecnología que ya está transformando la manera de hacer películas.

Durante una entrevista en el podcast 'The Overlap', conducido por los exfutbolistas Gary Neville y Roy Keane, el protagonista de 'Rocky' y 'Rambo'explicó por qué está dispuesto a asumir los riesgos de incorporar estas herramientas, pese a las críticas que ha recibido por sus propuestas.

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"Yo tomaría ese riesgo, aunque te bombardeen desde la comunidad creativa. Y sus quejas son correctas. Lo son. Pero no podemos detener esto. Es una avalancha. Está fuera de nuestro control. Si no te subes a esto, te va a pasar por encima", expresó Stallone.

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Sylvester Stallone quería recrear a un joven Rambo con inteligencia artificial

La postura del actor generó controversia después de que planteara utilizar IA para interpretar una versión adolescente de John Rambo en una película sobre los orígenes del personaje. Su propuesta consistía en combinar actuaciones humanas con tecnología capaz de rejuvenecer digitalmente su rostro y recrear al soldado antes de la guerra de Vietnam.

"Quería crear un personaje mitad humano, mitad IA y combinarlo, y, por supuesto, todo el mundo se volvió loco", relató Stallone, quien consideraba que la tecnología ya era suficientemente avanzada para desarrollar esa idea.

El intérprete también señaló que el uso de estas herramientas no es una posibilidad lejana. "Todo el mundo está vendiendo su imagen. Pronto habrá 20 avatares de Elvis Presley. Esto ya está sucediendo", afirmó durante la conversación.

Sin embargo, su propuesta no prosperó. La precuela de Rambo, dirigida por Jalmari Helander, eligió a Noah Centineo para interpretar al joven soldado. Stallone participará como productor ejecutivo, pero no aparecerá frente a las cámaras.

El actor también mencionó como antecedentes las películas 'El irlandés', de Martin Scorsese, e 'Indiana Jones y el dial del destino', que recurrieron a efectos digitales para mostrar versiones rejuvenecidas de sus protagonistas.

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El consejo de Stallone a los jóvenes que quieren ser actores

Aunque defiende la incorporación de la IA, Stallone reconoció que sus consecuencias podrían ser especialmente difíciles para quienes recién comienzan sus carreras en el cine. Por ello, recomendó a los nuevos intérpretes considerar otras profesiones.

"Elegiste la profesión más difícil del mundo. Y se va a poner más difícil por la inteligencia artificial", señaló el actor al explicar su preocupación por el futuro de la industria.

Incluso contó que le hizo esa advertencia a su hija Scarlet Rose Stallone, quien también es actriz. "Mi hija es actriz, pero le dije: 'Por favor, dedícate a los videojuegos'", relató.

Su postura refleja una contradicción: mientras considera inevitable el avance de la inteligencia artificial y está dispuesto a utilizarla, también reconoce que esta tecnología puede dificultar las oportunidades laborales de las próximas generaciones de actores.

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