Es falso el video del izamiento de una supuesta "bandera palestina" en la Torre Eiffel: se trata de una de Jordania y, además, fue generado con IA

LO FALSO:

Recientemente, se ha izado una bandera palestina en la Torre Eiffel.

LO VERDADERO:

El clip fue generado con inteligencia artificial. Esto se identificó a partir de las inconsistencias visuales detectadas y posteriormente se confirmó con herramientas especializadas.

Además, mediante una búsqueda inversa, se encontró el material original. En la descripción de su canal, el autor indica que publica contenido audiovisual creado con IA.

En los últimos días, se ha difundido en redes sociales un video que supuestamente muestra a personas izando una bandera palestina en la Torre Eiffel, en Francia. Las publicaciones lo presentan en el contexto de las protestas relacionadas con la situación en Gaza.

Algunas descripciones atribuidas al hecho. Fotos: Facebook | Composición: LR

Uno de los posts con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 186.000 visualizaciones, 7.200 reacciones, 499 comentarios y 2.200 compartidos.

Uno de los posts con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Un análisis visual permitió identificar inconsistencias en el material. En primer lugar, aunque se observa una bandera palestina colgada de la torre, la que las personas han izado, la que ondea y a la que se refieren en los virales es la de Jordania.

La bandera que izan, a la que se refieren en las publicaciones de redes, es la de Jordania. Foto: Facebook | Composición: LR

Además, se observa que la estructura de la Torre Eiffel se deforma y que las sogas que sostienen la bandera principal aparecen repentinamente en un fotograma.

La torre presenta deformaciones. Foto: Facebook

Aparecen sogas repentinamente. Foto: Facebook | Composición: LR

Asimismo, pareciera que las personas ubicadas en la parte superior han sido clonadas.

Foto: Facebook | Composición: LR

Por otro lado, se realizó una búsqueda en Google para comprobar si medios franceses o internacionales habían informado sobre el supuesto hecho. Sin embargo, no se encontraron noticias al respecto.

Debido a estas inconsistencias, se analizó el video con las herramientas especializadas Hive Moderation y SynthID. La primera indicó que existía hasta un 98,4% de probabilidad de que el clip hubiera sido generado con IA, mientras que la segunda lo identificó directamente como contenido artificial, además de detectar otras irregularidades visuales.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID

Posteriormente, se realizó una búsqueda inversa para encontrar el origen del video. Así, se identificó el canal de YouTube Jaranor Films, cuyo responsable se presenta como creador de contenido digital y señala que también publica videos generados con inteligencia artificial.

Creador del video. Foto: YouTube

En su cuenta se encontró el viral, junto con otros videos similares identificados con la etiqueta de contenido creado con IA.

La cuenta publica contenido similar. Foto: YouTube

El video original contiene la etiqueta de generado con IA. Foto: YouTube

Por todo lo mencionado en líneas anteriores, no se trata de un video real.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un video que supuestamente muestra a personas izando una bandera palestina en la Torre Eiffel, en Francia. Sin embargo, es falso: presenta inconsistencias visuales y fue identificado como contenido creado con IA por herramientas especializadas. Además, gracias a una búsqueda inversa, se encontró en el canal de YouTube Jaranor Films, cuyo autor confirma que publica videos generados artificialmente.