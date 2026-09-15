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Ciencia

Un antiguo boceto de Leonardo da Vinci ayudó a los arqueólogos a descubrir los túneles secretos de un castillo del siglo XV

Los planos de uno de los mayores genios de la humanidad confirmaron unas estructuras aún inexploradas bajo los muros del recinto.

Leonardo Da Vinci representó los pasadizos ocultos en un boceto de estructuras defensivas. Foto: Gravure Francaise
Leonardo Da Vinci representó los pasadizos ocultos en un boceto de estructuras defensivas. Foto: Gravure Francaise
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Leonardo da Vinci, considerado uno de los más grandes genios de la historia, dejó un inmenso legado artístico, que incluye obras maestras como la 'Mona Lisa', 'La Última Cena' y 'El Hombre de Vitruvio'. Sin embargo, existen pinturas y dibujos suyos que son poco conocidos, como el boceto del Castillo Sforza, sede del poder en Milán durante el Renacimiento y creado a finales del siglo XV. Encargado en 1494 por el hijo del duque Francesco Sforza, Ludovico, conocido como el Moro, para decorar ciertas estancias, el genio renacentista también se interesó por la arquitectura del lugar y sus sistemas defensivos.

El artista visionario comenzó entonces a imaginar soluciones innovadoras para proteger el castillo, incluidas rutas de escape y galerías de suministro ocultas, representadas en el Codex Forster I, uno de los cuadernos de notas de Da Vinci, conservado en el Museo Victoria y Alberto de Londres. Los expertos del Politécnico de Milán y la empresa italiana Codevintec identificaron los pasajes gracias al escaneo en el Castillo Sforza, según un comunicado oficial.

Bocetos del cuaderno de notas de Leonardo Da Vinci y su famoso estilo de “escritura especular”.

Bocetos del cuaderno de notas de Leonardo Da Vinci y su famoso estilo de “escritura especular”. Foto: Museo de Victoria y Alberto

El acceso a la tumba de la esposa de Ludovico Sforza

Utilizando modernas técnicas con georradares y escáneres láser, los investigadores detectaron varias cavidades y estructuras artificiales bajo el suelo del castillo, a apenas unas decenas de centímetros de la superficie. Este hallazgo confirmó por primera vez la veracidad de los planos del pintor e inventor toscano. Los expertos no solo identificaron los túneles y pasadizos a los que Leonardo da Vinci alude en sus dibujos, sino que también concluyeron que podrían haber sido solo una pequeña parte de un complejo sistema que se extendía por todo el recinto.

El Castillo Sforza en Milán, Italia, fue construido en el siglo XV por el duque Ludovico Sforza. Foto: De Agostini

El Castillo Sforza en Milán, Italia, fue construido en el siglo XV por el duque Ludovico Sforza. Foto: De Agostini

Según los investigadores, algunos de estos rincones ocultos habrían sido utilizados en su día con fines militares, mientras que otros pasadizos podrían haber tenido una función más privada. Uno de ellos, por ejemplo, conecta el castillo con la iglesia de Santa Maria delle Grazie, construida por Francesco Sforza y que alberga el célebre fresco de 'La Última Cena' de Leonardo da Vinci. Este templo también es el lugar de enterramiento de la familia Sforza, lo que habría permitido a los habitantes del palacio ducal acceder con mayor rapidez a las tumbas de sus familiares, como la de Beatriz de Este, esposa de Ludovico Sforza.

Próxima inmersión 3D subterránea

Por ahora, toda la red subterránea sigue siendo inaccesible. El experimento abre el camino "para una mayor investigación a fondo de los pasadizos secretos", declaró la investigadora Francesca Biolo, del Politécnico de Milán. 

"El objetivo ahora es crear una réplica digital del Castillo Sforza que no solo represente su aspecto actual, sino que también nos permita explorar su pasado, revelando elementos históricos que ya no son visibles a simple vista", añadió Franco Guzzetti, profesor de geomática que también participó en el proyecto.

"Todavía hay pasajes subterráneos, algunos de los cuales están abiertos al público", dijo Biolo a Live Science, pero "quedó claro que podría haber mucho más en estos caminos de lo que se conoce y es accesible actualmente".

Biolo y su equipo realizaron un estudio previo de los espacios subterráneos del castillo. Para ello, emplearon diversas técnicas, como escaneo láser, GPS, georradar 3D y fotogrametría, que utiliza numerosas fotografías para crear un modelo virtual 3D. Su objetivo era determinar si existían espacios o pasadizos bajo el castillo que fueran inaccesibles y previamente desconocidos.

“El objetivo es crear un modelo digital que no solo represente las apariencias actuales del castillo, sino que también permita explorar el pasado, recuperando elementos históricos que ya no son visibles”, dijo en un comunicado Guzzetti.

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