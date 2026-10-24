¿Autor o algoritmo?: la polémica por la novela "Donde el agua trabaja", de David Silva Rojas

El nombre del escritor peruano David Silva Rojas empezó a sonar al conocerse que ganó el I Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat en julio de 2026. Se trataba del primer galardón otorgado por la editorial Almadía de México, cuyos libros están disponibles en varios países de Hispanoamérica. Era una buena noticia que venía en un contexto literario muy favorable para la narrativa peruana última. A los autores que venían destacando, se sumaba otro al estilo de Edmond Dantés.

Por su novela Donde el agua trabaja obtuvo un premio de 20.000 euros. Silva presentó la historia, en líneas generales, de una joven que deja su comunidad para trabajar temporalmente en una gran hacienda vinícola en Ica, con el fin de ayudar a su familia. Y, por la información cruzada, podemos decir que es una novela de denuncia sobre la explotación laboral y sus nefastas consecuencias. El jurado calificador estuvo conformado por las reconocidas escritoras Cristina Rivera Garza (México), Selva Almada (Argentina) y Mónica Ojeda (Ecuador). Y en las bases del concurso, estaba muy claro que se prohibía el uso de la inteligencia artificial. Al respecto, en el acta del jurado se consignó lo siguiente (tomado de El Economista): la novela “construye la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces con un lenguaje sutil", además de hacer un "uso magistral" del silencio como recurso narrativo.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La novela salió publicada en septiembre y se iba a presentar el viernes 23 de octubre en Madrid. Sin embargo, una nota de El País pinchó el globo al señalar que, mediante el programa Pangram, la novela está escrita al 99 por ciento por la IA. Por lo tanto, se suspendió la presentación y la noticia corrió como pólvora por las redes literarias.

Hasta el cierre de esta nota, no se han presentado los descargos de Silva. Tiene que hacer exactamente lo mismo que el escritor haitiano canadiense Thélyson Orélien, cuya exitosa novela Era eso o morir fue retirada de la lista de 16 nominadas al Premio Goncourt 2026 tras indicarse que había sido escrita con la ayuda de la IA. Orélien no se quedó callado y negó tajantemente que hubiera utilizado esa herramienta. El desenlace de esta historia: Orélien fue despedido de su editorial el pasado miércoles 21. Silva no debe darle muchas vueltas y brindar sus descargos lo más pronto posible, así sea responsable o no de estos serios cuestionamientos. Su silencio aniquila la agenda discursiva de nuestros escritores por la sencilla razón de que se verán obligados a hablar de él.

En esta historia hay muchas especulaciones, como esta que me comentó un top de la edición latinoamericana: la intención de bajárselo para no hacer sombra a los más rankeados del espectro hispanoamericano. Tras escuchar esto, y por lo que he podido ver en tantos años, pensé que todo es posible cuando de fama literaria se trata. Lo cierto es que Silva venía con rumor; eso no hay que negarlo. Pero más cierto que ello es que nos emocionamos demasiado con los premios; sin embargo, para quien escribe, los galardones bajo la modalidad de concurso rara vez dejan obras perdurables. Hemos visto novelas, cuentarios y poemarios que tuvieron mucha visibilidad, y ahora ya nadie se acuerda de ellos o los vemos capitaneando la liga de los saldos. Esperaba leer Donde el agua trabaja sin apuro porque los libros son atemporales.

Esto es un duro golpe a la buena percepción de la narrativa peruana en el extranjero. Esperamos los descargos.