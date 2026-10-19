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Traductores públicos juramentados reflexionarán el 26 de octubre sobre los desafíos de la inteligencia artificial en la traducción

La Asociación de Traductores Públicos Juramentados del Perú (Perú-TPJ) realizará una mesa redonda en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del Día Internacional de la Traducción.

Perú-TPJ busca fomentar el intercambio profesional y reflexionar sobre el futuro de la profesión en un contexto tecnológico en constante cambio. Foto: difusión.
Perú-TPJ busca fomentar el intercambio profesional y reflexionar sobre el futuro de la profesión en un contexto tecnológico en constante cambio. Foto: difusión.
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La Asociación de Traductores Públicos Juramentados del Perú (Perú-TPJ) convocará el lunes 26 de octubre, a partir de las 9.00 a. m., a una jornada de reflexión y encuentro profesional dedicada a analizar el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio de la traducción pública juramentada. La actividad, que forma parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Traducción, se llevará a cabo en el Edificio Carlos García Bedoya del Ministerio de Relaciones Exteriores (Jirón Lampa 535, Lima).

El eje central del encuentro será la mesa redonda “El traductor público juramentado ante la inteligencia artificial: retos, límites y responsabilidades”. El debate parte de una premisa: en la traducción pública juramentada, la precisión, la responsabilidad y la validez de las traducciones cumplen un papel fundamental.

Por ello, el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial plantea al traductor público juramentado desafíos particulares en el ejercicio de su función, que es necesario abordar.

El programa comenzará a las 9.00 a. m. con el acto inaugural y la bienvenida a los traductores públicos juramentados acreditados este año. De 10.00 a. m. a 11.30 a. m. se desarrollará la mesa redonda, que pondrá en debate dos cuestiones concretas: el papel que corresponde al profesional de la traducción oficial frente a las nuevas tecnologías y la necesidad de establecer criterios adecuados para su utilización.

Tras la mesa redonda, se entregará una distinción al embajador Pedro Antonio Bravo Carranza y la jornada culminará con un brindis.

Con esta jornada, Perú-TPJ busca fortalecer el intercambio profesional y promover una reflexión sobre el futuro de la profesión en un contexto marcado por la rápida evolución de la inteligencia artificial.

Para la asociación, las nuevas tecnologías abren oportunidades, pero también plantean desafíos, sobre todo en documentos y procesos que requieren rigor, confiabilidad y responsabilidad profesional. Por ello, esta jornada busca abrir un debate clave para el futuro de los traductores públicos juramentados, cuyas traducciones gozan de fe pública.

DATOS DEL EVENTO

  • Fecha: lunes 26 de octubre de 2026
  • Lugar: Edificio Carlos García Bedoya – Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Dirección: Jirón Lampa 535, Lima
  • Horario: 9.00 a. m. – 1.00 p. m.
  • Informes: atpjp.peru@gmail.com

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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