Putin "se mostró receptivo" con las propuestas de Trump para una desescalada en Ucrania, informó el Kremlin

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró receptivo a propuestas de EE. UU. para reducir las tensiones en Ucrania durante su conversación telefónica con Donald Trump. | Foto: AFP

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró receptivo a propuestas de EE. UU. para reducir las tensiones en Ucrania durante su conversación telefónica con Donald Trump. | Foto: AFP

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró receptivo a algunas propuestas de Estados Unidos para reducir las tensiones en Ucrania, durante la conversación telefónica que sostuvo el viernes con su homólogo Donald Trump. El Kremlin informó este sábado sobre el diálogo entre ambos mandatarios, según las agencias de noticias rusas.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que Putin "se mostró receptivo a algunas propuestas de la parte estadounidense de medidas tendentes a una desescalada". Sus declaraciones fueron difundidas por las agencias TASS y RIA Novosti, aunque no se precisaron los detalles de las iniciativas planteadas.

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Peskov también destacó que gran parte de la conversación telefónica estuvo centrada en la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano. El intercambio entre ambos líderes se produjo en medio de los esfuerzos diplomáticos para encontrar vías que permitan reducir las hostilidades entre Moscú y Kiev.

Ataque ruso en el sur de Ucrania

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron el sábado 10 de octubre en unos ataques rusos contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, horas después de un nuevo vals diplomático entre Moscú, Kiev y Washington en torno al futuro del conflicto.

La policía indicó que Rusia apuntó a los barrios residencialesde esta ciudad situada a decenas de kilómetros de la línea de frente con cinco bombas. Dos de ellas alcanzaron edificios de viviendas.

Acuerdo entre Trump y Putin

Ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica el último viernes, tras la cual se anunció un acuerdo para que Rusia abastezca de diésel a los mercados estadounidense e internacional.

Tras la llamada, el líder de la Casa Blanca anunció en sus redes sociales que "Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre".

El anuncio se produjo en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos por el encarecimiento de los combustibles. El aumento de los precios, vinculado a la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán y a las interrupciones del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, amenaza con afectar las posibilidades de los republicanos de conservar su mayoría en el Congreso durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.