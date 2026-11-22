Nace el 20 de febrero de 1914 en Ica (meses antes de la Primera Guerra Mundial). Desde pequeño contempla sus paisajes: las dunas, el desierto, sus palmeras y lagunas; su tierra natal es su fuente de inspiración. Tiene 16 hermanos cuyos padres artesanos vienen de Huancavelica. Cuando muere su madre (tiene 9 años), su padre se vuelve a casar y se muda a Lima. Su inquietud y el tema de la subsistencia lo llevan a trabajar como mozo, peón de construcción (carretera Pisco-Castrovirreyna), falsificando huacos y en el boxeo. Es campeón nacional de peso gallo y va con el equipo peruano al campeonato sudamericano de box en Córdoba (1935), obteniendo el subcampeonato en su categoría. En Buenos Aires le atrae el mundo del arte y se casa con Zulema Palomieri, con quien tiene una hija.

En 1938 se muda a París, alternando con Juan Ríos, Apurimak y Vallejo. Vuelve repatriado a Buenos Aires al estallar la Segunda Guerra Mundial y conoce a Claudine Fitté, con quien se empareja y la pinta; es su etapa formativa.

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En 1940 regresan al Perú y se instalan en el Rímac, abriendo su taller en el Jirón Callao y dedicándose de lleno a la pintura y a la escultura. Modela entonces la famosa cabeza de Claudine (1941). Gana el primer puesto en la exposición amazónica con dos esculturas de arqueras que ahora están en el Museo de Historia Natural de San Marcos. Viaja por Arequipa, Cuzco y Puno (1943), inspirándose para concretar, quizás, una de sus obras más importantes: “Los Andes”. Un colosal desnudo femenino ejecutado principalmente para difundir la esencia cruda del paisaje andino. Pero son montañas con humanidad y es una mujer de pie, medio salida de los cerros en una posición que denota una fuerza contenida, representando quizás a la Pachamama. Ya no es una mujer, sino un espíritu compartido por la geografía, cubriéndose una cara que podría ser la de todos. Un cuerpo de coloridas pinceladas que se funden con el entorno. La naturaleza siendo representada.

Regresa a Argentina a los talleres de Emilio Pettoruti, insistiendo en lo figurativo: techos de Lima y Buenos Aires, colores limpios y armoniosos, composiciones pensadas. Es un cambio; entiende la composición y su importancia. Usa geometrías calculadas, colores contenidos y sin espontaneidad, resultados de un pensamiento riguroso.

Se separa de Claudine en 1945 y vuelve al Perú para concentrarse en un expresionismo de gran intensidad y soltura. Sin dejar el figurativo, pero con una pincelada rápida, espesa y gestual, sus contornos empiezan a perder precisión. Construye sus figuras con la materia y mucha energía, sugerida por la fuerza violenta de su color, como en un ring de box. Su pintura es libre, pero sin llegar al abstracto, rescatando algo de la figura. Representándola con una poesía intrínseca que sus colores y formas tienden a evidenciar.

Asume la observación del paisaje como experiencia de vida. Pinta sobre Ica, la ciudad que lo vio crecer y su entorno. Representa desiertos iqueños, sus palmeras, montañas que transforma y lagunas y vegetación. Capta y reproduce sus espíritus y atmósferas con gran impacto visual. Transforma geografías usando colores intensos que modifican la percepción en pinceladas con movimientos y resultados que son más experiencias subjetivas que imágenes ilustrativas. En 1945 su paleta se suelta utilizando colores puros y rasgos casi imperceptibles, pero nunca asumiendo la abstracción.

Sérvulo Gutiérrez representa una figura importante en la bohemia limeña, junto con periodistas, políticos y otros artistas de la época. Se lo ve en el Mauri y en el Bolívar acompañado por Doris Gibson, a quien también pinta como su nueva musa desde 1946 y con quien escandaliza a la sociedad limeña. Van mucho al Karamanduka (coincidiendo con Augusto Polo Campos, Chabuca Granda y Lucha Reyes), peña que adorna pagando con sus improvisaciones. A mediados de los 50 frecuenta el “Dominó”, adonde tenía crédito o pagaba con pinturas. Y conoce a Luis D'Onofrio, su gran mecenas.

Dormía poco, comía poco, le gustaba la bebida. Pinta sobre pañuelos, manteles o servilletas valiéndose del rouge o lápices de cejas.

Hacia fines de los 50, su pintura se oscurece; pasa del rojo al negro con manifestaciones de angustia y sentimientos religiosos. Se le va agotando ese intenso manantial de creatividad pictórica que lo habría colocado en el escenario de los grandes artistas latinoamericanos del siglo XX.

Muere de un problema hepático a los 47 años, el 21 de julio de 1961. El dinero nunca le importó a pesar de su gran éxito; buscaba solidarizarse con amigos que lo necesitaran y pasarla bien.