Esta revisión es obligatoria para garantizar la seguridad y condiciones mecánicas de los vehículos. | Foto: composición LR

Esta revisión es obligatoria para garantizar la seguridad y condiciones mecánicas de los vehículos. | Foto: composición LR

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Los propietarios de vehículos particulares con placas cuyo último dígito es 6 tienen plazo hasta finalizar septiembre para realizar la primera inspección técnica vehicular correspondiente a su unidad. El procedimiento forma parte del cronograma establecido para este trámite y debe cumplirse dentro del mes asignado.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recordó que contar con un certificado de inspección técnica vigente es obligatorio para circular. La revisión permite comprobar las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos que transitan por las vías del país.

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¿Hasta cuándo pueden pasar la revisión técnica los vehículos con placa terminada en 6?

Septiembre es el mes asignado a los vehículos particulares cuya placa culmina en 6 para cumplir con su primera inspección técnica. Los propietarios deberán realizar el trámite en un Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizado.

El cronograma continuará durante los últimos meses del año para los siguientes grupos de vehículos particulares. Las placas terminadas en 7 deberán realizar la inspección en octubre, las que finalizan en 8 tendrán noviembre como mes asignado y aquellas que terminan en 9 deberán cumplir el procedimiento en diciembre.

Para conocer los centros autorizados en las distintas regiones del país, los propietarios pueden consultar el registro oficial habilitado por el MTC. De esta manera, podrán identificar los establecimientos autorizados para efectuar la inspección técnica de sus vehículos.

Revisión técnica vehicular: cuándo corresponde el primer control y qué aspectos se evalúan

Los vehículos particulares deben pasar por su primera inspección técnica cuando alcanzan los cuatro años de antigüedad. En el caso de las unidades destinadas al servicio de taxi, transporte público, transporte turístico y traslado de materiales peligrosos, el primer control corresponde desde el tercer año de fabricación.

Luego de esa primera revisión, estos vehículos destinados a actividades de transporte deben renovar su certificado con una frecuencia de seis meses, debido a sus características y al nivel de uso que presentan.

Durante la inspección se verifican diferentes sistemas y componentes de la unidad. Entre ellos se encuentran los frenos, la dirección, la suspensión, las luces, los neumáticos y las emisiones, además de otros elementos relacionados con las condiciones necesarias para la circulación.

Sutran también recomendó revisar con anticipación la vigencia del certificado y realizar el procedimiento dentro del plazo correspondiente, sin esperar los últimos días del mes asignado.