María Corina Machado exige levantar su inhabilitación tras revelarse presiones a una exmagistrada en Venezuela

Vente Venezuela calificó de ilegal la inhabilitación de Machado y sostuvo que las declaraciones de la exmagistrada revelan presiones contra los adversarios políticos

Vente Venezuela calificó de ilegal la inhabilitación de Machado y sostuvo que las declaraciones de la exmagistrada revelan presiones contra los adversarios políticos AFP

María Corina Machado exigió, a través de su partido Vente Venezuela, que se levante de inmediato su inhabilitación política, después de que la exmagistrada Bárbara Cesar Siero denunciara que recibió presiones para firmar la resolución que impidió a la opositora participar en las elecciones presidenciales de 2024. La exjueza aseguró que las autoridades detuvieron a dos de sus hermanos y a su cuñada para forzar su decisión.

Machado ganó ampliamente las primarias opositoras de 2023, pero no pudo presentarse en los comicios del año siguiente. En su lugar respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien disputó la presidencia con Nicolás Maduro. El entonces mandatario fue proclamado vencedor, aunque la oposición denunció fraude y gran parte de la comunidad internacional desconoció el resultado.

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Vente Venezuela calificó la medida contra Machado de "ilegal desde su origen" y sostuvo que las revelaciones de la exmagistrada muestran las presiones ejercidas para perseguir a los adversarios políticos del chavismo.

Exmagistrada revela presiones y detenciones

Bárbara Cesar Siero, quien integró el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre diciembre de 2014 y febrero de 2024, relató a la AFP que las presiones comenzaron el 15 de diciembre de 2023, fecha límite para presentar recursos sobre habilitaciones e inhabilitaciones políticas.

Según su testimonio, ese día Machado acudió al tribunal con su abogado para impugnar la medida que le impedía competir. Al mismo tiempo, detuvieron a sus dos hermanos, Guillermo Enrique Cesar Siero y Guillermo Henry Cesar Siero, y a su cuñada, Diana Desirée Victora Justo.

Una semana después, la exmagistrada recibió nueve sentencias para firmar, pese a que, según afirmó, no se celebraron audiencias ni se escuchó a las partes. "Con las detenciones querían forzar mi firma", explicó. Añadió que creyó que sus familiares quedarían libres si aceptaba, pero "incluso hasta firmé y se quedaron con ellos".

Uno de sus hermanos continúa detenido, mientras que el otro y su cuñada permanecen en libertad bajo control judicial. Cesar Siero afirmó que la detención de Maduro en enero, durante una operación militar estadounidense, le dio valor para hablar. También cuestionó la independencia judicial y calificó la proclamación electoral de Maduro como "un show" que, a su juicio, no se ajustó a derecho.

Rubio niega que EE. UU. frene el retorno de Machado

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que el Gobierno de Donald Trump haya bloqueado el regreso de Machado a Venezuela. La declaración respondió a una información de The Wall Street Journal sobre un supuesto aviso de Washington a las autoridades neerlandesas que habría provocado la retirada del permiso para aterrizar en Curazao.

"No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en ningún lugar del mundo", afirmó Rubio durante una visita oficial a Atenas.

Machado ha reiterado que quiere volver a su país para contribuir a una transición democrática. Su equipo sostiene que las autoridades le han impedido regresar hasta en siete ocasiones.

Diálogo opositor con chavismo avanza sin Machado

Mientras Machado permanece fuera de Venezuela, la opositora Dinorah Figuera participa en un proceso de diálogo con el chavismo impulsado por Washington. Rubio la recibió y pidió avanzar en una reforma electoral que permita celebrar comicios "libres, justos y creíbles".

El diálogo, que tiene como interlocutor chavista a Jorge Rodríguez, contempla reformas institucionales, la selección de integrantes del Tribunal Supremo y cambios en el Consejo Nacional Electoral. Según el Departamento de Estado, las rondas anteriores también abordaron la liberación de presos políticos y el levantamiento de restricciones a medios de comunicación.

Machado no participa en esas conversaciones, que se desarrollan ante las críticas a Estados Unidos por su acuerdo petrolero con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la detención de Maduro.