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¡Nos quitaron el título! Perú pierde la gran final del Mundial de Comidas de Ibai ante Venezuela por 360000 votos

¡Nos ganó un frijol! Venezuela se quedó con el título del Mundial de Comidas de Ibai tras superar a Perú en una final que reunió más de seis millones de votos.

Perú se quedó con el segundo lugar del Mundial de comidas de Ibai Llanos. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Perú se quedó con el segundo lugar del Mundial de comidas de Ibai Llanos. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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El Mundial de Comidas de Ibai Llanos ya tiene ganador: Venezuela. El país sudamericano se impuso a Perú en la gran final del concurso gastronómico virtual, donde el pabellón criollo consiguió 3.241.000 votos frente a los 2.881.000 que recibió el ceviche peruano.

La definición reunió más de seis millones de votos a través de las distintas plataformas de Ibai, quien presentó los resultados en un nuevo video. La diferencia final fue de 360.000 votos a favor de Venezuela, que celebró el triunfo en esta competencia digital de gastronomía.

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Venezuela le gana el título del Mundial de comidas de Ibai a Perú

Durante la presentación de los resultados, Ibai confirmó que Venezuela se convirtió en el campeón del Mundial de Comidas gracias al respaldo obtenido por el pabellón criollo. El creador de contenido también manifestó su interés en visitar el país y conocer a parte de su comunidad.

"Venezuela es el campeón del Mundial de Comidas con el pabellón criollo", señaló Ibai al anunciar el resultado de la votación.

Por el lado de Perú, el streamer destacó la participación del ceviche y recordó el desempeño que tuvo el país en el anterior Mundial de Desayunos. En aquella ocasión, el pan con chicharrón protagonizó una remontada que generó gran atención entre los seguidores del concurso.

"A mis hermanos peruanos, ¿qué deciros? No habéis ganado, pero habéis quedado segundos. Sé que el año pasado hubo mucha más locura con el pan con chicharrón, pero este año, ojo, no ha estado nada mal el ceviche", comentó Ibai.

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Las críticas que recibió Ibai Llanos por el Mundial de comidas

El nuevo Mundial de Comidas también estuvo acompañado por críticas, principalmente de usuarios peruanos. Parte del malestar estuvo relacionado con el premio entregado en el Mundial de Desayunos y con cuestionamientos sobre el beneficio que Ibai obtiene a partir de las interacciones generadas por sus concursos en redes sociales.

Como respuesta, algunos usuarios plantearon no participar en las votaciones de la nueva competencia o respaldar a otros países como forma de protesta.

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