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Venezuela libera a 39 presos políticos tras el segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición

Las excarcelaciones fueron reportadas desde distintos centros penitenciarios en Venezuela y verificadas directamente por la ONG. Entre los liberados figuran unas ocho mujeres, incluida una adolescente.

Venezuela liberó a 39 detenidos entre viernes y sábado, confirmaron organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón
Venezuela liberó a 39 detenidos entre viernes y sábado, confirmaron organizaciones como Justicia, Encuentro y PerdónAFP
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Venezuela excarceló a 39 personas entre el viernes y el sábado, según la organización Justicia Encuentro y Perdón, tras el cierre del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición. Las salidas se produjeron en distintos centros de reclusión y fueron verificadas directamente por la ONG.

Entre los liberados figuran unas ocho mujeres, incluida una adolescente, acusadas de pertenecer a los llamados ‘tancol’, término utilizado por las autoridades para referirse a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”. También fueron reportadas excarcelaciones vinculadas con casos como la denominada Operación Gedeón y el expediente relacionado con Óscar Pérez.

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ONG verifica nuevas liberaciones en varias cárceles

La cifra de 39 corresponde al registro directo de Justicia Encuentro y Perdón, que precisó que 17 de esas personas no figuraban en su listado de presos políticos. La organización explicó que esa diferencia responde a sus criterios técnicos para clasificar cada caso.

Foro Penal también reportó sobre nuevas salidas y señaló que tenía información de “un poco más de 20” casos, aunque su vicepresidente, Gonzalo Himiob, indicó a EFE que cada excarcelación debía ser verificada de forma individual. Entre los nombres mencionados están el excoronel Miguel Castillo Cedeño, Frank Cabañas y el comisario José Gregorio Valladares.

La Plataforma Unitaria Democrática contabilizó 33 liberaciones de presos políticos desde el 21 de agosto. Antes de esta nueva tanda, Foro Penal registraba 344 detenidos por razones políticas al 18 de septiembre.

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La oposición exige liberar a todos los presos políticos

Las nuevas excarcelaciones se conocieron después de que concluyera la segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno y la oposición, proceso respaldado por Estados Unidos. La situación de los detenidos forma parte de las demandas de familiares y organizaciones de derechos humanos en Venezuela.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, pidió la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos. “Que sean todos libres los que hoy están tras las rejas por pensar diferente”, expresó en X.

Figuera agregó que la comisión opositora continuará junto a los detenidos, sus familias y las ONG que los defienden. Por su parte, Oscar Murillo, coordinador de Provea, reclamó “la liberación de todas las personas injustamente detenidas” y garantías para sus derechos.

El proceso de excarcelación ocurre después de que Delcy Rodríguez impulsara una ley de amnistía en febrero, tras la captura de Nicolás Maduro. Dicha medida benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría ya contaba con libertad restringida.

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El caso de María Corina Machado sigue sin resolverse

Mientras avanzan las excarcelaciones, permanece abierta la situación de María Corina Machado. Su equipo denunció que la dirigente intentó regresar a Venezuela desde Panamá en tres ocasiones durante la semana y que no pudo concretar el viaje.

Una fuente conocedora del caso señaló que uno de los vuelos privados previstos no despegó después de que Curazao, Bonaire y Aruba no concedieran permisos de aterrizaje. Según su equipo, Machado ya suma al menos siete intentos de retorno al país.

Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno en el diálogo, negó que las autoridades venezolanas estén impidiendo su regreso. “No vale, por Dios”, respondió al ser consultado sobre la denuncia al cierre del segundo ciclo de conversaciones.

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