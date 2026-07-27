María Corina Machado se desvincula de las reuniones entre la oposición venezolana y la administración de Delcy Rodríguez

Machado subrayó que no será un obstáculo para iniciativas que busquen la liberación de presos políticos y el regreso de exiliados. Foto: AFP.

Machado subrayó que no será un obstáculo para iniciativas que busquen la liberación de presos políticos y el regreso de exiliados. Foto: AFP.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que no participa en el mecanismo de diálogo impulsado por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre representantes de la oposición y el chavismo, aunque aseguró que no será "un obstáculo" para cualquier iniciativa que contribuya a la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y la convocatoria de elecciones presidenciales.

En un comunicado firmado junto a Edmundo González Urrutia, afirmó que el proceso fue promovido por integrantes de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del oficialismo sin la participación de su equipo.

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La dirigente agregó que "no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones" y pidió a quienes impulsan la iniciativa informar al país sobre sus objetivos, metodología y cronograma.

Al mismo tiempo, indicó que evaluará los resultados del proceso "con base en logros concretos y verificables", entre ellos la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías para todos los actores políticos, un cronograma electoral presidencial y el respeto a la soberanía popular.

María Corina Machado se desentiende

Machado rompió así el silencio que mantenía desde que, en junio, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, regresó a Venezuela y anunció, tras reunirse con Jorge Rodríguez, el inicio de una agenda orientada a la reinstitucionalización del país.

El plan contempla la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la elección de magistrados y la creación de condiciones para futuros comicios.

La declaración también marca distancia de esa instancia de negociación, pese a que Figuera había sostenido recientemente que Machado desempeñaba un papel fundamental en el proceso. La líder opositora había defendido previamente la necesidad de negociar una transición política que condujera a nuevas elecciones presidenciales.

En el comunicado, Machado reiteró además que regresará a Venezuela junto con González Urrutia para acompañar a la población afectada por los terremotos del 24 de junio, aunque no precisó una fecha. Sostuvo que la emergencia profundizó una crisis preexistente y dejó "muerte, destrucción y ruina" en distintas comunidades.

Asimismo, afirmó que la situación evidencia la necesidad "de un nuevo gobierno con autoridad moral y capacidad gerencial" para atender la emergencia y afrontar la reconstrucción del país.